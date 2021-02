BMW: Trotz Grenzkontrollen rollt der Nachschub – aber jetzt droht ein neuer Engpass

Die Autobauer sehen die verschärften Corona-Testpflichten an den Grenzen mit großer Sorge. Doch bislang steht die Lieferkette. Für Kopfschmerzen sorgt derzeit aber auch bei BMW noch ein anderes Problem.

Der Autoverband VDA hat angesichts verschärfter Grenzkontrollen vor massiven Nachschub-Problemen für die Branche gewarnt.

hat angesichts verschärfter Grenzkontrollen vor massiven Nachschub-Problemen für die Branche gewarnt. Doch bislang ist die Branche glimpflich davon gekommen.

glimpflich davon gekommen. Bei einem anderen Thema könnte die Lage aber viel brenzliger werden - auch bei BMW .

. Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.



München – Der Münchner Autobauer BMW sieht trotz der seit Sonntag verschärften Grenzkontrollen bislang keine Engpässe in der Versorgung seiner Produktionsstandorte. „Unsere Werke produzieren planmäßig“, sagte eine BMW-Sprecherin am Montag gegenüber Merkur.de.

Damit haben sich Befürchtungen um mögliche Produktionsunterbrechungen wegen der verschärften Einreiseregeln zunächst nicht bestätigt. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte mit Blick auf die seit Sonntag geltende Corona-Testpflicht an den Grenzen zu Tschechien und Tirol vor erheblichen Lieferproblemen und Produktionsausfällen gewarnt. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen könnte die Automobilproduktion bereits ab Montagmittag größtenteils zum Erliegen kommen, hatte ein VDA-Sprecher am Wochenende gemahnt. Die Werke „in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig“ seien als erste betroffen, hieß es.

BMW: Nachschub rollt teilweise direkt ans Band

Die deutsche Automobilindustrie werde aus der Tschechischen Republik, der Slowakei, aus Rumänien, Ungarn und Norditalien Just-In-Time beliefert, also erst bei tatsächlichem Bedarf - aber auch Just-In- Sequence, das sind Lieferungen genau in der für die Produktion benötigten Menge und Reihenfolge.

Die Komponenten würden direkt an das Montageband geliefert, hieß es. „Wenn das Bauteil nicht durchkommt, stehen die Bänder still.“ Durch die kurzfristig angekündigten Maßnahmen sei es nicht möglich gewesen, eine entsprechende Bevorratung zu schaffen. Bei BMW wie bei vielen anderen Autobauern reicht der Puffer bei vielen Teilen nur für wenige Stunden.

Bislang hätten die Teile-Lieferungen die Grenzen jedoch wie vorgesehen passiert, heißt es bei BMW. Man hoffe auch weiterhin auf ein „pragmatisches und effizientes Vorgehen“ der Behörden, sagte eine Konzern-Sprecherin am Montag auf Anfrage.

BMW: Sorge um Halbleiter-Versorgung

Größere Sorgen macht dem Konzern derzeit aber offenbar der Nachschub mit Halbleitern. Man habe einen „Engpass“, räumte die BMW-Sprecherin ein. Die Situation sei „herausfordernd“.

Die Branche klagte zuletzt immer lauter über fehlende elektronische Bauteile. Weil die Autobauer im Frühjahr ihre Produktion weltweit weitgehend heruntergefahren hatten, konzentrierten sich die Chip-Hersteller auf andere Abnehmer wie Unterhaltungselektronik oder die PC-Hersteller. Die Auswirkungen bekommen die Autobauer jetzt zu spüren.

Wegen der Lieferengpässe hatte etwa Audi im Januar rund 10.000 Mitarbeiter in seinen Werken in Ingolstadt und Neckarsulm in Kurzarbeit schicken müssen. Auch Daimler und VW hatten die Produktion wegen der Lieferengpässe bei Chips drosseln müssen. Inzwischen haben Hersteller die Produktion aber wieder hochgefahren. BMW hatte Mitte Januar noch erklärt, die Versorgung mit Halbleitern sei bis Ende Januar gesichert. Aber auch BMW könne sich „von der weltweiten Entwicklung natürlich nicht abkoppeln“, hieß es.