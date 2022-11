Günstige E-Autos von BMW: Ankündigung von Vorstandschef sorgt bei Marken-Fans für Begeisterung

Von: Patrick Freiwah

BMW-Zentrale in München - mit einem Vierzylinder als Gebäude. Doch die Zukunft scheint hauptsächlich elektrisch. © IMAGO/Rolf Poss

Nimmt BMW sich Mercedes zum Vorbild und entwickelt hauptsächlich Autos für das Luxussegment? Vorstandschef Zipse spricht über die Elektroauto-Strategie der Zukunft.

München - BMW hat kürzlich die Produktion des kleinen E-SUV iX1 im Werk Regensburg gestartet und bietet nun auch ein erwartungsgemäß volumenstarkes Modell als reines Elektroauto an. Noch im Jahr 2022 soll die kompakte BMW-Neuheit die Händler erreichen und dort zum Verkauf stehen. Mit dem BMW iX1 erhofft sich der bayerische Autohersteller einen „Impuls für den beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität“, wie die Premiummarke erklärt.

Dabei ist der Neuzugang in der Angebotspalette durchaus ein - für BMW-Verhältnisse - bezahlbarer Spaß: Die Preise für das Elektro-SUV aus Bayern beginnen bei 55.000 Euro. Dabei handelt es sich nach dem Produktionsende des BMW i3 um das günstigste Elektroauto der Marke, das als Neuwagen zu haben ist. Die Frage, die viele Fans seit geraumer Zeit umtreibt: Bewegt man sich auf der Fährte von Erzrivale Mercedes, der sich in der Zukunft nur mehr als Hersteller von Luxusfahrzeugen versteht?

BMW „unteres Marktsegment“ weiter bedienen

Dazu hat nun BMW-Vorstandschef Oliver Zipse bei einem Event von Bosch Stellung genommen. So ließ der 58-Jährige am Rande des Termins in Berlin wissen: „Wir werden das untere Marktsegment nicht verlassen. Auch wenn man sich als Premiumhersteller versteht, ist es falsch, das untere Marktsegment zu verlassen.“ Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert den BMW-Chef, dass dies künftig der Kern des Geschäfts sein werde.

Jedoch hat der Konzern mit MINI noch eine Marke unter dem Dach, die im niedrigeren Preissegment angesiedelt ist und womöglich den Schritt sogar rechtfertigen würde, mit der Muttermarke nur noch kostspielige Premiumautos zu vertreiben.

BMW fährt weiter mehrgleisig - Verbrenner und Wasserstoff bleiben aktuell

Dabei spielt Vorstandschef Zipse die Karte Elektrifizierung aus: Ihm zufolge sei wichtig, dass schnellstens so viele Autofahrer wie möglich von Verbrennern auf Stromer umsteigen würden. Entwicklungsvorstand Frank Weber hingegen erklärte zuletzt, dass auch Verbrennermotoren bei BMW eine Zukunft hätten und die aktuellen Aggregate auf die kommende Abgasnorm Euro 7 modifiziert werden. Auch das Feld der Brennstoffzellentechnologie wird der Hersteller weiterhin erforschen.

Was den Anteil der Elektroautos am Gesamtabsatz angeht, so ist bei BMW noch Luft nach oben: Bis zum dritten Quartal 2022 wurden weltweit etwa 1,75 Millionen Modelle ausgeliefert, darunter 120.000 Stromer. Jedoch erzeugen speziell die Märkte in den USA und China bei BMW Optimismus für das Jahr 2023. (PF)