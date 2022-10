BMW expandiert: Investition von 1,7 Milliarden Dollar in Elektromobilität in den USA

BMW-Logo © IMAGO/Michael Gstettenbauer

BMW investiert in den USA 1,7 Milliarden Dollar (1,74 Milliarden Euro) in den Ausbau der E-Mobilität.

München in Deutschland - Wie der Autobauer am Mittwoch in München mitteilte, ist allein eine Milliarde Dollar davon für die Produktion von E-Autos im Werk in Spartanburg im Staat South Carolina vorgesehen.

Das restliche Geld soll in den Bau eines Montagezentrums für Batterien im nahen Woodruff fließen. Dort sollen auch 300 neue Jobs entstehen.



BMW will bis 2030 in seinem Werk in Spartanburg mindestens sechs vollelektrische Modelle fertigen. Die dafür nötigen Batteriezellen bezieht BMW aus South Carolina und zwar von der Firma Envision AESC, die wiederum in dem Bundesstaat eine neue Batteriezellfabrik errichten will. Die Zusammenarbeit sei ein „wichtiger Schritt“, um die regionalen Lieferketten zu stärken, erklärte der Autobauer.



In Spartanburg werden seit fast drei Jahrzehnten BMW-Fahrzeuge gefertigt. Dort arbeiten laut BMW über 11.000 Menschen, die jährliche Produktionskapazität liegt bei bis zu 450.000 Fahrzeugen. Derzeit werden dort elf BMW-Modelle gebaut. hcy/pe