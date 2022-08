Gewinneinbußen: BMW verdient weniger als im Vorjahr

Der Autobauer BMW kämpft in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit sinkenden Gewinnen. Trotzdem verdiente der Konzern mehr als erwartet.

München - Die deutschen Autobauer kämpfen immer noch mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage. So auch der Münchner Hersteller BMW. Im zweiten Quartal lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 3,43 Milliarden Euro zwar um knapp ein Drittel unter dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Allerdings hatten die Münchner vor einem Jahr von der Auflösung von Kartellrückstellungen in Höhe von einer Milliarde Euro profitiert, zudem kamen im abgelaufenen Quartal milliardenschwere Sonderkosten für die Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive (BBA) hinzu.

BMW verdient trotz sinkenden Gewinnen mehr als erwartet

BMW verdiente im zweiten Quartal immerhin mehr als von vielen Analysten erwartet. Für das Gesamtjahr senkte BMW den Absatzausblick für Pkw wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Der Konzernumsatz wuchs im zweiten Quartal trotz des Rückgangs bei den Auto-Auslieferungen. Er legte vor allem dank des Zukaufs in China im Jahresvergleich um 21,6 Prozent auf fast 34,8 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich lag der Konzernüberschuss bei 3,05 Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es 4,79 Milliarden Euro gewesen. (dpa)