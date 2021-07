BMW: Chipversorgung bleibt angespannt – Konzern startet Produktion von Technologie-Flaggschiff

Autobauer

Von Thomas Schmidtutz schließen

BMW macht der Engpass bei Halbleitern weiter zu schaffen. Eine rasche Verbesserung der Lage sehen die Bayern nicht.

München – Die anhaltenden Engpässe bei Halbleitern sorgen beim Münchner Autobauer BMW weiter für Kopfzerbrechen. Die Versorgung mit Chips sei „wirklich kritisch“, sagte BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz zum Produktionsstart des iX vor Journalisten. Auch für die zweite Jahreshälfte erwarte man keine durchgreifende Besserung, sagte Nedeljkovic.

Wegen der angespannten Liefersituation bei elektronischen Komponenten musste BMW die Produktion bereits vereinzelt drosseln. Zuletzt hatten die Bayern wegen des stockenden Nachschubs etwa im Werk Regensburg Schichten gestrichen. Auch in seinem größten europäischen Werk im niederbayerischen Dingolfing hatte BMW die Bänder zwischenzeitlich angehalten. Im laufenden Jahr sei man um insgesamt 30.000 Einheiten in Verzug geraten, sagte Nedeljkovic.

BMW ist kein Einzelfall. Auch andere Hersteller haben mit der angespannten Versorgungslage zu kämpfen. So hat etwa VW alleine im ersten Quartal wegen fehlender Bauteile rund 100.000 Fahrzeuge weniger produziert als ursprünglich geplant.

BMW: Hohe Nachfrage nach neuem Flaggschiff

BMW hat am Freitag offiziell die Produktion seines neuen voll-elektrischen iX gestartet. Der SUV im Format des X5 gilt als zentraler TechnoIogieträger. In den kommenden Jahren will der Konzern die Produktion von Elektroautos auch in Dingolfing deutlich ausbauen. Bereits im laufenden Jahr peile man eine Verdopplung des Anteils elektrifizierter Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr an, teilte BMW am Freitag mit. Im vergangenen Jahr waren in Dingolfing rund 18.000 E-Fahrzeuge vom Band gelaufen. Nun soll es weiter nach oben gehen. Die Nachfrage nach dem iX sei hoch, sagte Nedeljkovic. Bereits im kommenden Jahr werde der iX „eines der volumenstärksten Modelle am Standort sein“.

Nach den Plänen solle bereits 2025 jedes zweite Fahrzeug ein E-Auto sein. Um das Werk fit für den iX zu machen, hatte BMW insgesamt 400 Millionen Euro in seinen niederbayerischen Standort investiert.