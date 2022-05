BMW mit großen Plänen: Wie der Konzern sein Stammwerk in München umbauen will

Von: Patrick Freiwah

BMW-Konzernzentrale in München: Das Stammwerk im Schatten des Vierzylinders steht vor einem großen Umbau. © IMAGO/Frank Hoermann

BMW hat für das Areal in München einen „Masterplan“ entwickelt. Das Stammwerk im Norden der Stadt wird seinen Charakter massiv verändern.

München - Seit rund 100 Jahren werkelt BMW im Norden der Stadt eher abgetrennt zur angrenzenden Infrastruktur. Das soll sich in der Zukunft ändern, das Stammwerk der Premiummarke im besten Fall mit dem urbanen Umfeld verschmelzen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, lässt der Hersteller zwei Architekturbüros einen „Masterplan“ umsetzen, der das BMW-Areal in neuem Glanze erstrahlen lässt.

„Die gesamte Automobilindustrie befindet sich inmitten einer Transformation in Richtung Elektromobilität“, umschreibt eine Pressemitteilung von BMW die Herausforderung. Neben dem Thema E-Antrieb spielt auch Digitalisierung bei der Produktion der Zukunft eine zentrale Rolle, um auch künftig kräftige Gewinnsprünge hinlegen zu können.

BMW: München soll neues Mekka der E-Mobilität werden

Dabei hat BMW im Stammwerk München den Wandel hin zur E-Mobilität längst eingeleitet: Seit Herbst vergangenen Jahres läuft in der bayerischen Landeshauptstadt der vollelektrische BMW i4 vom Band. Im Verlauf des Jahres 2023 soll mindestens die Hälfte aller in München produzierten Autos einen elektrischen Antrieb besitzen. Modelle mit Verbrennermotor wird BMW auch in der Zukunft fertigen - jedoch werden diese Gattungen in andere Produktionsstätten verlagert.

Für den Umbau des BMW-Stammwerks, der während des laufenden Betriebs vollzogen wird, hat der Autokonzern anhand eines Wettbewerbs zwei Architekturbüros ins Boot geholt: OMA aus Rotterdam und 3XN aus Kopenhagen forcieren eine gemeinsame Weiterentwicklung ihrer Entwürfe. BMW hebt die Zusammenarbeit der Rivalen als „zukunftsweisend“ hervor, die „besten Elemente der jeweiligen Entwurfsideen“ sollen für das Umbauprojekt im Stadtteil Milbertshofen vereint werden.

Welche Zielvorgabe bei der Umsetzung Priorität hat, dazu nimmt Jesper Bork von 3XN Stellung: „Es wird eine grüne, diverse, transparente, menschliche und nachhaltige Zukunft für den Münchner BMW-Produktionscampus.“ Das Gelände soll sich zu einem nachhaltigen Produktionscampus entwickeln, bei dem auch Grünflächen eine prägende Rolle spielen. Derweil plant BMW für Ungarn eine neue Autofabrik, die komplett auf den Einsatz fossiler Energieträger verzichtet.

BMW baut Stammwerk in München um - OB sieht Bedeutung für den Arbeitsmarkt

BMW-Vorstandsmitglied Ilka Horstmeier spricht bei dem Münchner Projekt von einem „architektonischen ‚Visionsfahrzeug‘, das ein überzeugendes Zukunftsbild skizziert und eine noch engere Verbindung und fließende Übergänge zur Nachbarschaft und der Stadt darstellt.“ Laut BMW gehen im Stammwerk etwa 7000 Personen aus 50 Nationen ihrer Arbeit nach.

OB Dieter Reiter hebt in einer Stellungnahme die Bedeutung für die Beschäftigten hervor, er stellt in Aussicht, dass „davon auch die angrenzende Wohnbevölkerung profitieren“ werde.

BMW in München: So soll das Areal mit dem Stammwerk nach dem Umbau aussehen. © BMW AG

BMW: Produktion im Stammwerk München soll transparenter werden

Für den nördlichen Teil der BMW-Zentrale in München sind öffentliche Wege geplant, die einen angemessenen Übergang zu den Wohnbauten ermöglichen, so soll sich das Stammwerk der Zukunft hochwertig in das Stadtbild integrieren. Die Außenfassade des Komplexes sollen „transparent und offen“ sein, wo Interessierte Einblicke in die Automobilproduktion erhalten.

Außerdem soll ein neuer Haupteingang an der Lerchenauer Straße mit Brückenschlag zum Olympiapark und dem Busbahnhof Olympiazentrum versehen werden, um Mitarbeitern und Besuchern leichtere Wege zu ermöglichen. BMW verspricht in einer Pressemitteilung: „Soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit werden gleichermaßen in den Strukturen der Vision umgesetzt.“ (PF)