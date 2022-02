BMW-Fahrplan bis 2025 - Neues Flaggschiff, X8 & Co.: Das haben die Bayern in der Pipeline

Von: Markus Hofstetter

Teilen

BMW übernimmt die Mehrheit an dem Gemeinschaftswerk mit dem chinesischen Autobauer Brilliance © Tobias Hase/dpa

BMW steht vor einem umfassenden Umbau seines Portfolios. Bis 2030 soll bereits die Hälfte der Modellpalette elektrisch fahren. Was die Münchner vorhaben, welche Modelle in der Pipeline sind.

München - BMW* hat viel vor in den kommenden Jahren. Ein mittelfristiges Ziel ist es, dass bis 2030 jedes zweite Auto mit einem E-Antrieb ausgeliefert wird. Der Konzern will seine neuen Modelle ab 2025 auf einer neuen, vor allem auf den E-Antrieb ausgerichteten Plattform aufbauen. Dann sollen alle neuen BMW nicht nur auf einer neuen Software- und Antriebsarchitektur beruhen, sondern auch komplett recyclebar sein.

Doch bis dahin fließt noch viel Wasser die Isar hinunter. Es lohnt sich einen Blick in die nähere Zukunft zu werfen. Was hat der Münchener Autobauer bis 2025 vor?

Neue BMW-Modelle: 8er Facelift

Bereits im März wird BMW die überarbeitete 8er-Reihe auf die Straße lassen. Coupé, Cabrio und Gran Coupé kommen mit einem geänderten Design und einer modifizierten Innenausstattung. Von außen ist das Update für den 8er vor allem an einer veränderten Frontpartie mit neuen Chromstäben für die Niere zu erkennen, die nachts serienmäßig beleuchtet ist. Innen macht neben neuen Stoffen und Farben vor allem ein von 10,25 auf 12,3 Zoll vergrößerter Bildschirm den Unterschied. Beim Antrieb dagegen bleibt alles beim Alten.

BMW hat die 8er Baureihe überarbeitet und schickt Coupé, Gran Coupé und Cabrio mit neuen Details auf die Straße. © Enes Kucevic/BMW AG/dpa-tmn

Neue BMW-Modelle: M3 Touring

Im Mai 2022 könnte die Premiere des BMW M3 Touring* erfolgen. Darüber ist noch nicht viel bekannt, außer dass ein 6-Zylinder M TwinPower Turbo Motor zum Einsatz kommt. Das Auto wird ebenso wie die M3 Limousine über eine polarisierende Frontniere und die einprägsamen L-förmigen Heckleuchten verfügen.

Der neue BMW M3 Touring hat die gleiche polarisierende Front wie die Limousine © BMW M GmbH

Neue BMW-Modelle: iX M60

Seit November 2021 ist der BMW iX* erhältlich. Im Juni 2022 ist der Marktstart für den iX M60 geplant. Der vollelektrische Antrieb mit zwei BMW M eDrive Motoren und elektrischem Allradantrieb BMW xDrive kommt bei einer Leistung von 619 PS auf ein Drehmoment von 1015 Newtonmeter. Die Reichweite soll sich auf bis zu 560 Kilometer belaufen. Dafür muss man 132.200 Euro bezahlen.

Der BMW iX M60 wird über 600 PS haben © BMW

Neue BMW-Modelle: X1

In der zweiten Jahreshälfte 2022 kommt auch eine Neuauflage des BMW X1. Optisch dürfte sich das Fahrzeug an den X3 und X5 orientieren. Im kommenden Jahr wird das Modell auch vollelektrisch als iX1 und als M Performance-Modell M35i vom Band laufen.

Neue BMW-Modelle: X8

Ebenfalls noch in diesem Jahr kommt der BMW X8. Der Coupé-Ableger des X7 soll in drei Motorvarianten auf den Markt kommen. Laut Autobild wird der X8 ein neues Markengesicht für SUVs einläuten, das im Laufe der Zeit von den kleineren Modellen übernommen werden wird.

Neue BMW-Modelle: M2

Für den neuen BMW M2 erfolgt der Marktstart 2022. Bei den Fahrzeugdimensionen wird der neue M2 größer als die aktuelle Version werden, da er auf der gleichen Plattform gebaut sein wird wie die normale 2er Reihe. Und diese wiederum nutzt die Plattform der Dreier- und Vierer-BMW. Im Inneren kommt ein doppelt aufgeladener Reihensechszylinder zu Einsatz, der mindestens 410 PS haben dürfte. Beim Competition könnte es in Richtung 450 PS gehen, und beim Top-Modell M2 CS sogar bis zu 490 PS.

Powerdomes auf der Motorhaube, breiter und flacher. So sieht der neue BMW M240i aus. Was verrät er über den M2? © BMW

Neue BMW-Modelle: 7er-Reihe

Beim neuen BMW 7er G70*, der in diesem Jahr auf die Straßen kommt, wird der bayerische Autohersteller nicht nur im Hinblick auf das Design neue Wege gehen, sondern auch unter der Motorhaube. Im Flaggschiff wird auf die V8- und V12-Verbrenner verzichtet, stattdessen werden Hybridaggregate und Elektroversionen eine dominante Rolle spielen. Die leistungsstärkste Variante mit vermutlich über 650 PS wird der i7 sein.

Der BMW i7 basiert auf dem gleichen Fahrzeugkonzept wie alle weiteren Modellvarianten der nächsten Generation der BMW 7er Reihe © BMW

Neue BMW-Modelle: M4 CSL

Der BMW M4 CSL (Coupé Sport Leichtbau) soll ebenfalls in diesem Jahr kommen. Um der Bezeichnung gerecht zu werden wird das Sport-Coupé über viele Karbon-Karosserieteile und einen abgespeckten Innenraum mit leichten Sportsitzen verfügen. Um weiter an Gewicht zu sparen, verbaut BMW besonders leichte Felgen und versteckt dahinter die Karbon-Keramik-Bremsanlage mit goldfarbenen Bremssätteln. An Leistung sollen mindesten 550 PS abgerufen werden können.

Neue BMW-Modelle: 5er-Reihe

BMW wird wohl noch 2023 die vollelektrische Version der neuen 5er-Reihe* vorstellen. Diese soll den Namen G60 tragen als Verbrenner- und E-Variante erhältlich sein. Technische Daten sind nur von der kommenden M-Version bekannt, der Motor soll 700 PS leisten. Der Elektroversion i5 soll frühestens 2024 kommen.

Neue BMW-Modelle: Concept XM

Zum 50. Geburtstag schenkt sich das Unternehmen BMW M mit dem Concept XM das erste eigenständige Modell seit dem M1. Der neu entwickelte Plug-in-Hybrid-Antrieb aus einem V8-Ottomotor mit einem Elektromotor soll eine Spitzenleistung von 750 PS und ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmeter erreichen. Rein elektrisch soll das ConceptXM 80 Kilometer Reichweite haben.

Bayerische Wuchtbrumme: BMW hat den Concept XM vorgestellt, der als Plug-in-Hybrid für eine Systemleistung von 750 PS parat stellen soll. © BMW

Neue BMW-Modelle: X2

2023 könnte BMW das Kompakt-SUV-Coupé X2 auf den Markt bringen. Wie ein möglicher X2-Nachfolger motorisiert sein wird, ist noch rein spekulativ, laut Autobild könnte es Versionen sowohl mit Elektromotoren als auch mit Verbrennungsmotoren geben. Sicher ist, dass der neue X2 größer als das aktuelle Modell ausfallen wird.

Neue BMW-Modelle: 3er-Reihe

Bereit in diesem Jahr gibt es einen Facelift für den 3er*, der wahrscheinlich dem gebogenen Display in Verbindung mit der neuen iDrive-Generation aus dem BMW iX ausgestattet sein wird. Ein großer Sprung könnte 2025 erfolgen, dann könnte der 3er rein elektrisch angetrieben werden. Nachdem noch in diesem Jahr die Produktion des seit 2013 gebauten i3 eingestellt wird*, wäre der Modellname passenderweise frei. Er könnte auf der neuen E-Antriebsplattform basieren, die 2025 einsatzbreit sein soll. Laut Autobild könnten eine Elektro- und eine Verbrennerversion eine Zeit lang parallel produziert werden. Doch dabei handelt es sich um reine Spekulationen.

Währenddessen jagt ein YouTuber einen nagelneuen BMW M5 in die Luft*. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA