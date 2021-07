BMW-Zentrale in München: Der Autobauer plant in diesem Jahr nur kurze Sommerferien ein.

Starke Absatzzahlen, neue Modelle

Von Thomas Schmidtutz schließen

Die deutschen Autobauer stehen vor einem heißen Sommer. VW und Daimler suchen Tausende Ferienarbeiter, auch BMW sucht Aushilfen.

München – Der Münchner Autobauer BMW* will die Produktion in seinen bayerischen Werken während der Sommerferien in diesem Jahr nur kurz unterbrechen. Nach den Plänen soll die Fertigung in München sowie in Dingolfing ab Mitte August für zwei Wochen heruntergefahren werden, sagte eine Konzernsprecherin am Donnerstag gegenüber Merkur.de. Im oberpfälzischen Werk in Regensburg soll die Arbeit ab Anfang August für eine Woche ruhen.

Um absehbare Personalengpässe während der Sommermonate abzufangen, werde man zudem Zeitarbeitskräfte beschäftigen. Auch Studierende könnten sich dafür bei Zeitarbeitsanbietern bewerben, „nicht aber direkt bei der BMW Group“, hieß es.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern seine Produktion im Sommer deutlich länger unterbrochen. Das Stammwerk in München stand wegen der Umrüstung für die Produktion des voll-elektrischen i4* insgesamt rund sechs Wochen still. In Regensburg musste der Autobauer den ursprünglich geplanten Wiederanlauf zum Ende der Sommerpause nach einer Panne* beim Umbau um zwei auf insgesamt rund sieben Wochen bis Ende September verlängern.

BMW: Konzern nutzt Sommerpause traditionell für Modernisierung seiner Werke

BMW nutzt die Sommerpause traditionell für Wartungsarbeiten sowie die Vorbereitungen für bevorstehende Produktionsanläufe. Früheren Angaben zufolge soll ab dem Herbst der neue i4 im Münchner Stammwerk vom Band rollen. Der Serienanlauf des iX im größten europäischen BMW-Werk im niederbayerischen Dingolfing ist für Freitag (2. Juli) geplant.

Ähnlich wie andere Autobauer hatte auch BMW im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie mit einem Absatz-Einbruch zu kämpfen. Ab der zweiten Jahreshälfte zog die Nachfrage aber wieder deutlich an. Im laufenden Jahr hat sich der Aufwärtstrend fortgesetzt. Alleine im ersten Quartal steigerten die Bayern den Absatz der Konzernmarken BMW, Mini* und Rolls-Royce* um gut ein Drittel auf knapp 637.000 Fahrzeuge und erreichten damit eine neue Bestmarke. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.