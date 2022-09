Alternative zum E-Antrieb: BMW startet Wasserstoff-Autos

Von: Martin Prem

Teilen

BMW bereitet sich aufs Wasserstoff-Zeitalter vor. Der Autobauer produziert in Garching eine Kleinserie von Brennstoffzellen. Ende des Jahrzehnts soll der Wasserstoffantrieb auch in Großserie kommen.

Garching – Für sein Festhalten am Verbrennungsmotor musste BMW viel Kritik einstecken. Während nahezu die gesamte Autoindustrie aufs Batterie-Auto setzt, will sich BMW in Antriebsfragen viele Möglichkeiten offenhalten. Denn für Langstrecken oder für Anhänger-Betrieb sind Batterien keine brauchbare Lösung.

BMW startet Wasserstoff-Autos – Rohstoffhunger ist geringer als beim Batterie-Auto

Seit gestern ist für BMW eine weitere Antriebs-Technologie in Reichweite. Der Konzern startet auf Basis des SUV X5 eine Kleinserie von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Der Energieerzeuger, der aus Wasserstoff Strom gewinnt, wird in Garching gebaut. Allerdings hat er dabei schon eine weite Reise hinter sich. Denn die Zellen, von denen in Garching viele Schichten zu einem kompakten Kraftwerk zusammengefügt werden, kommen noch von Toyota aus Japan.

Der Energieerzeuger, der aus Wasserstoff Strom gewinnt, wird in Garching gebaut. Zur Premiere kamen BMW-Chef Oliver Zipse, Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Staatskanzlei/BMW

Und die fertigen Brennstoffzellen treten eine weitere Fernreise an. Denn der iX5 Hydrogene wird in Spartanburg (USA), dem Zentrum für die geländegängigen BMW-Modelle, gebaut. Frank Weber, BMW-Technologie-Vorstand nimmt bei seiner Erläuterung der Technik einen Einfüllstutzen in die Hand, der dem Zapfhahn einer Zapfsäule ähnelt. Drei, vier Minuten dauert es, bis der Treibstoff für rund 600 Kilometer durch diesen Stutzen in die Hochdrucktanks an Bord geflossen ist.

Ein ungewohntes elektrisches Ladegefühl, denn ein Brennstoffzellen-Fahrzeug ist ein Elektroauto – mit einer sehr kleinen Batterie. Die hilft, wenn mehr als die 150 Kilowatt, die die Brennstoffzelle mobilisiert, gefordert werden. Zusammen sind es dann 275 Kilowatt. Die Batterie speichert auch die Energie, die beim Bremsen zurückgewonnen wird. Nicht nur kurze Tankzeiten und lange Reichweiten sprechen für das Wasserstoff-Auto. Auch der Rohstoffhunger ist geringer als beim Batterie-Auto.

Platin, einer der raren Stoffe in der Brennstoffzelle, kann, wie BMW-Chef Oliver Zipse sagt, aus recycelten Katalysatoren gewonnen werden. So werden ausrangierte Verbrenner zur Rohstoffquelle für die Elektromobilität. Gegen die Brennstoffzelle spricht der verschwenderische Umgang mit Energie. Denn sowohl die Erzeugung von Wasserstoff als auch die erneute Umwandlung in der Brennstoffzelle ist mit etlichen Verlusten behaftet. Nur wenn Ökostrom im Überfluss vorhanden wird, kann sich die Sache je rechnen.

BMW startet Wasserstoff-Sparte: Testfahrer aus aller Welt sollen die Kleinstserie von 100 Fahrzeugen im Alltag testen. © Tom Kirkpatrick/BMW AG

Wasserstoff-Auto: Politische Unterstützung für BMW

Umgekehrt „werden wir ohne Wasserstoff nicht CO2-frei sein“, sagt Weber. „Wir sind überzeugt, dass die Dekarbonisierung nur mit technischen Mitteln möglich ist“, ergänzt Zipse. Noch kommt das Wasserstoffauto, das in sehr kleinen Stückzahlen gebaut wird, auch nicht auf den Markt. Die aus weniger als 100 Fahrzeugen bestehende Serie soll von Autofahrern in aller Welt im Alltag erprobt werden. Doch schon mittelfristig werden Wasserstoffautos von BMW auch zu kaufen sein. Bei der neuen Serie, der künftigen Fahrzeugarchitektur des Münchner Konzerns, finden Tanks und Zelle dort Platz, wo bei anderen Elektroautos die Batterie untergebracht ist. Die beiden Konzepte werden, so Weber, „im Markt koexistieren“.

Breite politische Unterstützung hat BMW für die Neuentwicklung zumindest im Freistaat. „Wir sind ein Autoland und wollen es bleiben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich nach dem Produktionsstart selbstständig ans Steuer setzte. Und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hob nach seiner Probefahrt den Daumen. „So flott“, sagte er, „und so leise“. Fast könnte man mit Söder und Aiwanger, die ihre Reise in benzingetriebenen Dienst-Limousinen fortsetzen mussten, Mitleid haben.