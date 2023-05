BMW: Neue Klasse - So wird der elektrische 3er der nächsten Generation

Von: Patrick Freiwah

BMW investiert massiv in Elektromobilität - und die Generation „Neue Klasse“. © NurPhoto/Imago

Die Neue Klasse soll laut BMW ein zentraler Meilenstein seiner über 100jährigen Historie werden. Was die Münchner vorhaben, warum die Euphorie bereits vor dem Marktstart so groß ist.

München - Die elektrische Zeitenwende im Hause BMW nimmt Formen an: Immer weitere Infos werden zum Premierenmodell einer neuen Plattform bekannt, auf das es im Herbst auf der IAA 2023 einen Vorgeschmack geben soll. Auf der bedeutenden Automesse in München stellt der Premiumhersteller dem Vernehmen nach ein seriennahes Modell der „Neuen Klasse” vor.

Dabei wird es sich namenstechnisch mutmaßlich um einen Nachfolger des BMW i3 handeln - also jenem Modell, welches das erste BMW-Modell ist, das ausschließlich elektrisch betrieben wurde. Die Form und Abmessungen sind jedoch nicht vergleichbar: An den Start gehen soll eine Elektro-Limousine, die als 3er-Pendant auf Kundenfang geht. Es wird den Wettbewerb mit Tesla um die Krone im Elektro-Segment weiter verschärfen, wo auch Konzerne wie VW, Mercedes und Hersteller aus Asien nicht weniger ambitioniert zu Werke gehen.

BMW i3: Nachfolger wird ein elektrischer 3er - Marktstart für 2025 geplant

Jedoch unterscheidet sich der nächste BMW i3, der im Jahr 2025 an den Start gehen soll, von den heutigen Modellen der Marke deutlich: Im Hinblick auf das Design wird sich der Elektro-3er klar von den derzeitigen Fahrzeugen des Herstellers abheben - und mit der ersten i3-Generation kaum mehr etwas gemeinsam haben.

Bedeuten die Modelle iX1 und der neue iX2 die Platzierung kompakter Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Portfolio, soll der BMW i3 (2025) den Autobauer im hartumkämpften Wettbewerbs zurück in das Spitzenfeld befördern. Darüber hinaus spielt die E-Auto-Neuheit aus München eine wesentliche Rolle bei dem Plan, dass bis 2030 jeder zweite BMW in Europa einen Elektroantrieb hat.

BMW plant 3er Elektro - inklusive Mega-Verbrauch und Kombi-Ableger

Das Beeindruckende am elektrischen 3er wird nicht nur das außergewöhnliche Design, sondern auch die Effizienz, wenn es nach den Vorstellungen der Chefetage geht: Tesla und diverse Hersteller aus Asien (darunter Hyundai und NIO) drohen den hiesigen Autogrößen den Rang abzulaufen, darum wird speziell der Antriebsstrang so entwickelt, dass Reichweite und Verbrauch neue Maßstäbe setzen sollen. Ein „völlig neues Produktangebot” (O-Ton BMW) werde das Projekt „Neue Klasse”, die Rede ist von nur 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, so das Handelsblatt mit Berufung auf interne Quellen.

Dem Bericht zufolge wird dem BMW 3er Elektro später eine Kombi-Version (vermutlich i3 Touring) zur Seite gestellt, was in Europa zweifellos viele Fans verzücken würde. Auch ein SUV (iX3?) soll spätestens 2027 an den Start gehen.

Über das Leistungsspektrum der „Neuen Klasse” spekuliert Focus.de, dass es von 200 bis 500 PS reiche, eine spätere M-Version als Speerspitze des i3 sei wahrscheinlich. Ob die Prognose bezüglich einer unregulierten Höchstgeschwindigkeit oberhalb der 250 km/h ebenfalls realistisch ist? Wir dürfen gespannt sein. Während dies ein klassischer Aspekt bei der Ankündigung von neuen Modellen ist, wird beim BMW i3 der nächsten Generation die Konzeption des Innenraums einen Technologiesprung erleben.

BMW-Studie „i Vision Dee“ auf einer Automesse in Shanghai im April: ein Ausblick auf die kommende i3-Generation. © VCG/Imago

BMW: „Neue Klasse“ mit digitalem Cockpit und nächster Infotainment-Generation

Speziell das Cockpit soll in Sachen Digitalisierung im Vergleich zum zeitgemäßen i4 nochmal kräftig zulegen. Hier soll der Fokus auf dem asiatischen Markt liegen, wo die potenziellen Absatzchancen der BMW-Neuheit am höchsten sind. Deutsche E-Autos und das dazugehörige Infotainment finden in Märkten wie China bislang nämlich wenig Anklang. Im i3-Nachfolger wird ein neu entwickeltes Head-up-Displays zum Einsatz kommen, das sich über die gesamte Windschutzscheibe streckt. Wie der Focus ausführt, sollen je nach Region TikTok (China) oder eben Google (USA) eine wesentliche Rolle spielen, dazu kommen „Over-the-Air”-Updates, die Werkstatt-Fahrten und damit Zeit sparen.

Produziert wird der BMW 3er Elektro ab 2025 im neuen BMW-Werk (iFactory) Debrecen in Ungarn, ehe die Fertigung auf weitere Standorte wie München (2026) und vermutlich auch Mexiko ausgerollt wird. (PF)