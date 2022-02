BMW schickt Industrie-Ikone in Rente - und beendet eine ganze Ära

Von: Markus Hofstetter

BMW stellt im Juni die Produktion seines ehemaligen Technologie-Flaggschiffs ein. © Sven Hoppe/dpa

Vor rund zehn Jahren rief BMW mit seinem damals neuesten Modell die „Revolution im Autobau“ aus. Jetzt schickt der Konzern seinen Technologie-Träger in den Ruhestand.

München/Leipzig - Bereits im Juli 2021 gab es Meldungen, dass BMW die Produktion seines legendären Modells i3 im Sommer 2022 einstellen könnte. Geplant war dies eigentlich erst für 2024. Nun kommt eine offizielle Bestätigung. Eine Sprecherin des bayerischen Autobauers teilte mit, dass das Ende des i3 im Juni 2022 besiegelt sein wird. Die Nachfolger stehen schon bereit. Mit dem elektrischen Mini und dem BMW iX1 habe der Konzern in diesem Segment neue Angebote mit großem Potenzial, so die Sprecherin weiter. Zuvor hatte die Automobilwoche darüber berichtet.

Als Mietauto bei DriveNow hatte der BMW i3 seinen größten Erfolg © Christian-Ditsch.de/imago

Bei dem i3 handelt sich um eines der ersten in Serie produzierten E-Autos von BMW. Der elektrische Kleinwagen, von dem rund 250.000 Exemplare verkauft wurden, wird seit September 2013 im Werk Leipzig gebaut. Bereits im Sommer 2020 schickte BMW den i8 in Rente.

BMW i3: Seiner Zeit voraus

Der i3 hatte einen schweren Start, in den Anfangsjahren war die Nachfrage sehr zurückhaltend. Es galt ein Ladenhüter, der seiner Zeit weit voraus war. Neben dem E-Antrieb wartet das Auto mit einer leichten Carbon-Fahrgastzelle auf, die Innenausstattung besteht zum Teil aus nachwachsenden, kompostierbaren Materialien.

Mit dem i3 in der eigenen Carsharing-Flotte DriveNow versuchte BMW das Interesse der Kunden zu wecken, offenbnar mit Erfolg. Vor zwei Wochen berichtete das Unternehmen: „Der BMW i3 als weltweit einziges vollelektrisches Premiumfahrzeug im Kompakt-Segment konnte auch in seinem neunten Jahr noch zulegen: Mit 28.216 verkauften Fahrzeugen wurden 5,4 Prozent mehr BMW i3 als im Vorjahr verkauft.“

BMW i3: Runderneuerte Produktpalette ersetzt Stromer

Der Kompaktwagen bekommt aber wachsende Konkurrenz auch aus dem eigenen Haus, die technologisch dem i3 voraus ist. Der elektrische Mini aus Oxford ist schon auf dem Markt, der BMW iX1 aus Regensburg kommt Ende des Jahres. In Leipzig will BMW demnächst den Nachfolger des Mini Countryman bauen, auch in einer vollelektrischen Variante. Im laufenden Jahr rollen zudem der „i4“ und der „iX“ in die Showrooms. Sie dürften auf eine deutlich bessere Nachfrage treffen.