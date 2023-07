Schwächelnde Elektroautos: Jetzt holt BMW zum Gegenschlag aus

Von: Patrick Freiwah

„Ein echter Fünfer, aber ganz ohne Zylinder und Hubraum: BMW zelebriert den Produktionsstart der Limousine i5 in Dingolfing. Die Hoffnungen sind riesig.“

Dingolfing/München - Auf Deutschlands Automarkt zeigt sich momentan ein geteiltes Bild: Einerseits feiern Hersteller bei den Elektroautos neue Absatzrekorde - laut KBA gab es im ersten Halbjahr 2023 einen Zuwachs von rund 30 Prozent bei den Neuzulassungen. Andererseits zeichnet sich laut Experten ab, dass sich die Lage schon bald drastisch ändern wird, weil Hersteller wie BMW und die Mitstreiter aus Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt derzeit noch massiv von der Fahrzeugauslieferung älterer Bestellungen profitieren würden.

BMW feiert Start von neuer Elektro-Limousine - zwei Varianten bestellbar

Im Schatten der anstehenden Absatzflaute in Deutschland bringt BMW mit der Elektro-Limousine i5 einen neuen Hoffnungsträger auf den Markt. Im Werk Dingolfing (Niederbayern) wurde am Freitag (21. Juli) der Produktionsstart des strombetriebenen Viertürers zelebriert, auch Ministerpräsident Markus Söder gab sich bei den Feierlichkeiten die Ehre.

Damit wächst das Elektroauto-Angebot der Premiummarke auf nunmehr sechs Modelle, vom kompakten SUV iX1 bis hin zum Luxusliner BMW i7. Jedoch wird der neue BMW i5 erwartungsgemäß ohnehin weniger die Privatklientel ansprechen: Die 5er-Reihe ist traditionell ein beliebtes Dienst- und Firmenfahrzeug, auch die neue Baureihe G60 wird als Neuwagen überwiegend im gewerblichen Sektor zum Einsatz kommen. Erstmals gibt es das Modell dann auch als E-Version, die Preisliste beginnt bei 70.200 Euro.

BMW-Logo auf einem Elektroauto der bayerischen Premiummarke (Symbolbild). © IMAGO/Silas Stein

BMW: Zwei Varianten der Limousine i5 flankieren die Verbrenner-Modelle

Der Verkaufsstart der neuen Generation - es handelt sich bereits um die achte - wird im Herbst 2023 vollzogen. Neben dem Produktionsbeginn der Elektro-Limousine gibt es noch etwas zu feiern: 50 Jahre zuvor wurde an gleicher Stelle erstmals ein 5er-Modell gefertigt, vom Typ 520i. Ein halbes Jahrhundert später wird ein Nachfolger also erstmals auch ausschließlich mit E- statt Verbrennermotor hergestellt. Zu Beginn gibt es den BMW 5er mit zwei Liter großen Verbrennern als 520i (208 PS) sowie 520d (197 PS), oder eben als Elektroauto i5 in zwei verschiedenen Varianten:

BMW i5 eDrive40 mit 250 kW bzw. 340 PS

BMW i5 M60 mit 442 kW bzw. 601 PS

Am größten europäischen Produktionsstandort der BMW Group geht mit dem i5 bereits die dritte Elektro-Baureihe an den Start: In den vergangenen beiden Jahren sind bereits die Modellreihen iX und i7 dort angelaufen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic erklärte am Rande der Feierlichkeiten: „Von 2021 bis 2024 werden wir insgesamt 15 vollelektrische Fahrzeuge in unser Produktionsnetzwerk integriert haben.“

BMW beginnt die Produktion der neuen Elektro-Limousine i5 im niederbayerischen Werk Dingolfing. © BMW AG

Beide BMW-Stromer werden mit einer Akku-Kapazität von 81,2 kWh ausgeliefert, die Reichweiten sollen laut WLTP zwischen 477 und 582 Kilometer betragen. Beim neuen Fünfer ist Technologie-Offenheit angesagt: Im nächsten Jahr wird BMW noch ein Sechszylinder-Diesel auf den Markt kommen, ein Highlight gibt es dann auch für Kombi-Fans - wenn der elektrische i5 Touring erscheint. (PF)