BMW: 1500 Euro steuerfrei – Nach dem Weihnachtsgeld kommt schon das nächste Extra

zu... Da die ehemaligen keine Angestellten mehr sind, wäre das eine direkte Schenkung eines Unternehmens an eine Privatperson.

Es wäre angemessen zumindest einen kleinen Energiebeitrag zu " spenden". Die Betriebe dürfen an Weihnachten pro Mitarbeiter 250 € steuerlich geltend machen- man könnte diesen Betrag an die ehemaligen Mitarbeiter zahlen, Geschenke erwartet wohl kein Mensch, bevor ich aber ein Essenprodukt bekomme ist das sicher Aufmerksam. Es gibt es eben viele Rentner die Probleme mit Lebensmitteln haben gerade mit Süssigkeiten, also wäre es doch gut, man würde gerade in der Industrie, langjährige Mitarbeiter gerade in solch kosteninsensiven Zeiten auch mal bedenken. Ist ja nur so ein Gedanke

zu der Einmalzahlung. Einmalzahlungen sogenannte Erfolgsdividenden wurden Bei Audi, BMW, Merzedes und anderen großen Deutschen Autoherstellern jährlich bezahlt, natürlich nicht steuerfrei, aber ein Arbeitnehmer hat ja genügend Möglichkeiten seine Steuerlast zu senken- ein Rentner nicht .

zu...Rentner haben bereits 6% Erhöhung geschenkt bekommen ??? Nein es waren 5,35 % die Inflatioon ist bei 10 % - also Minus- wie jedes Jahr. Der Bund schaut schon darauf das Renten nur so steigen das es auch gerade so reicht zum Leben- anders ist das natürlich bei Pensionen !

Sorry, diese Rentenentwicklung war eine Entwicklung der Jahre 2020-2021 denn es wurde der Nachholfaktor eingesetzt der rückwirkend verrechnet worden ist, das war auch nötig, denn Renten steigen bei weitem nicht so wie die Lohnentwicklung. 5,35 % Rentenerhöhung ist bei den Normlrentnern nicht viel gehen wir von der Standardrente von 1400 Euro aus..und das ist Standard ( ich spreche nicht von Pensionen) ist das eine Bruttorentenerhöhung von 79,40 € wohlgemerkt, Brutto also haben Sie netto im Monat ca 1250 € Netto, das müssen Sie auch noch Versteuern. Ebenso wie die Betriebsrente. Jetzt kommen aber noch alle Kosten weg, wie Miete Nebenkosten usw. Wenn Sie sagen Sie würden so einen Leben mit Kusshand wollen, bitte schön das ist Ihre Lebensleistungsvorstellung. Ich möchte wenn ich in Rente bin, auch noch etwas Leben können, ich verlange keinen Luxus, aber gutes Leben, und das ist in Deutschland nun mal leider in der Privatwirtschaft nicht gegeben. Darum haben wir ja bereits soviele alte und vor allem arme Menschen, obwohl Sie diejenigen sind, die das Land zum Wirtschaftswunder geführt haben und gerade den heutigen Jungen Menschen das Luxusleben ermöglicht haben

Ganz ehrlich, mir tun alle alten Menschen ( ausser Pensionäre) in unserem Land unendlich Leid !!