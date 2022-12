BMW: 1500 Euro steuerfrei – Nach dem Weihnachtsgeld kommt schon das nächste Extra

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

BMW-Werk in Dingolfing: Die Mitarbeiter des bayerischen Autobauers erhalten zum Jahresauftakt eine schöne Sonderzahlung. © dpa

Die BMW-Beschäftigten dürfen sich nach dem Weihnachtsgeld im Dezember auch zum Jahresauftakt 2023 auf eine Extra-Zahlung freuen.

München – Die rund 70.000 BMW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an den deutschen Standorten erhalten nach dem Weihnachtsgeld im Dezember auch im Januar ein Gehalts-Extra. Das kündigte BMW-Betriebsratschef Martin Kimmich auf der Betriebsversammlung des Konzerns am Freitagmorgen in München an. Danach werde mit dem Januar-Gehalt die erste Hälfte der Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro überwiesen. „Bis spätestens Februar 2024“ werde auch die zweite Tranche von weiteren 1500 Euro ausgezahlt, sagte Kimmich bei der via Video übertragenen Betriebsversammlung im Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) im Münchner Stadtteil Milbertshofen laut Manuskript.

Die Inflationsausgleichsprämie (kurz: Inflationsprämie) ist zentraler Teil des jüngsten Tarifabschluss in der deutschen Metall- und Elektroindustrie (M+E). Laut dem Mitte November in Baden-Württemberg vereinbarten Pilotabschluss erhalten die bundesweit rund 3,8 Millionen M+E-Beschäftigten zum 1. Juni 5,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Zum 1. Mai 2024 werden die Tarife um weitere 3,3 Prozent angehoben.

Inflationsprämie: Nächste Tranche kommt der Nachschlag - auch bei BMW

Dazu haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall auf eine zweistufige Inflationsprämie von insgesamt 3000 Euro geeinigt. Danach ist die erste Tranche von 1500 Euro bis zum 1. März 2023 fällig. Die zweite Tranche muss bis zum 1. März 2024 ausgezahlt werden.

Die Inflationsprämie ist steuerfrei und wird fällig, sofern die Mitarbeiter dem Unternehmen seit mindestens sechs Monaten angehören. Azubis sind mit jeweils 550 Euro dabei, bekommen das Geld aber bereits ab dem 1. Tag der Betriebszugehörigkeit.

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

BMW-Betriebsratschef lobt Tarifabschluss: 8200 Euro netto mehr

Laut BMW-Betriebsratschef Kimmich bringe der Tarifabschluss einer vierköpfigen Familie bei zwei Einkommen über die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags von 24 Monaten netto 8200 Euro mehr.

BMW gilt traditionell als besonders attraktiver Arbeitgeber. Inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld kommen die Beschäftigten auf 15 Monatsgehälter. Dazu kommt eine hohe Erfolgsbeteiligung. Erst im vergangenen Juli schütteten die Bayern pro Mitarbeiter einen Bonus von 9000 Euro aus.

Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des Anfang September verabschiedeten dritten Entlastungspakets der Bundesregierung. Sie ist eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers und bis zur Grenze von 3000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei. Vorbild für die Regelung ist die Corona-Prämie. Sie galt allerdings nur bis zu einer Höchstgrenze von 1500 Euro und lief Ende März aus.