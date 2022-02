BMW: Heiß ersehnter Power-Kombi vor der Premiere

Von: Markus Hofstetter

BMW M bringt endlich einen M3 Touring auf die Straßen © Jan Woitas/dpa/dpa-Zentralbild

BMW hat den Markt für sportliche Kombis lange Zeit kampflos der Konkurrenz überlassen. Doch jetzt holen die Münchner zum Gegenschlag aus. Fans reagieren verzückt.

München - Es ist eine Premiere, auf die sich viele BMW-Anhänger freuen dürften. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die BMW M GmbH aus Garching bei München einen M3 Touring (G81) auf die Straßen loslassen. Schon vor rund einem Jahr brachte eine erste Ankündigung die Seele vieler Marken-Fans zum Kochen*.

Bisher blieb Interessenten, die sportlich unterwegs sein wollten und dabei ordentlich Stauraum brauchten, nur der Weg zur Konkurrenz. Audi und Mercedes haben mit dem RS4 Avant beziehungsweise dem C63 AMG T-Modell* gutes Geld verdient.

BMW M3 Touring: Fahrleistungen bleiben zunächst geheim

BMW* M hält sich noch sehr bedeckt bei dem M3 Touring. Nach Informationen der Autozeitung soll die Präsentation des neuen Modells voraussichtlich im Mai 2022 erfolgen. Der Autohersteller selbst gibt noch keine Zahlen zu den Fahrleistungen bekannt. Es wird nur verraten, dass ein Sechs-Zylinder M TwinPower Turbo Motor zum Einsatz kommt.

Zusammen mit den verbreiterten Achsen, den großen Lufteinlässen an der Front und vier Abgasendrohren am Heck soll der M3 Touring seine Familienzugehörigkeit eindeutig ausweisen. Das Fahrzeug soll die „Kombination aus Rennsport-orientierter High-Performance und Alltagstauglichkeit“ auf die Spitze treiben, wird versprochen.

BMW M3 Touring: Schwestermodell gibt Hinweise auf Leistungsdaten

Ein Blick auf das Schwestermodell verrät allerdings, was beim M3 Touring zu erwarten ist. Bei der M3 Limousine beschleunigt ein drei Liter großer Biturbo-Reihensechszylinder mit 480 PS das Fahrzeug in 4,2 Sekunden auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment soll sich auf 550 Newtonmeter belaufen.

Der M3 Competition legt noch ein drauf. Mit 510 PS und 650 Newtonmeter schafft er in 3,9 Sekunden Tempo 100, mit xDrive sind es sogar 3,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird in Verbindung mit dem optionalen M Driver’s Package auf 290 km/h angehoben. Zur Auswahl steht eine Achtstufen-Automatik und ein manuelles Sechsgang-Getriebe.

BMW M3 Touring: Erstes offizielle Video auf Instagram veröffentlicht

Anfang 2022 hat BMW M auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein neues Video mit dem M3 Touring veröffentlicht, in dem der Sportkombi in Tarnfarben mit Drifts die Zahl 2022 in den Schnee zeichnet. Das Auto hat ebenso wie die Limousine eine polarisierende Frontniere und die einprägsamen L-förmigen Heckleuchten.

Auch zu dem Preis für BMW M3 Touring gibt es noch keine genaueren Informationen. Die Limousine fängt bei 83.500 Euro an. Das Touring-Modell dürfte etwas darüber liegen.

Erst im Oktober 2021 war bekannt geworden, dass BMW vorläufig die Auslieferung des M3, des M4 Coupé und des M4 Competition Cabriolet mit M xDrive gestoppt hat. Zuir Begründung verwies der Konzern auf Fehler an den Hauptlagerschalen, die in den Biturbo-Reihensechszylinder zum Einsatz kommen.