BMW baut neues Logistikzentrum in Leipzig: Hunderte neue Jobs werden geschaffen

Das BMW-Logo auf einer Autofelge: Der Münchner Autobauer startet ein neues Logistikzentrum in Leipzig. © Sven Hoppe / dpa

Der Münchner Autohersteller BMW baut in Leipzig ein neues Logistikzentrum und möchte so hunderte neue Jobs schaffen. Insgesamt sollen bis zu 100 Millionen investiert werden.

Leipzig - Der Autohersteller BMW baut in Leipzig ein neues Logistikzentrum für Batterien von Elektro-Autos und will so rund 500 weitere Jobs schaffen. Bis zu 100 Millionen Euro sollen in zwei Bauabschnitten auf einem zwölf Hektar großen Areal investiert werden, teilte das Unternehmen am Freitag zum symbolischen Spatenstich mit.

BMW investiert Milliardensumme in E-Komponenten

Nach Angaben des Unternehmens ist Leipzig eine tragende Säule bei der Versorgung mit E-Komponenten. Jedes dritte Batteriemodul für vollelektrische Fahrzeuge komme im Konzern von dort. Elektroautos gelten als wichtige Komponente im Kampf gegen den Klimawandel - die Ziele im E-Auto-Bereich werden aber von der Bundesregierung laut neuer Studie weit verfehlt.

Derzeit würden in Leipzig Batteriezellen lackiert und zu Modulen zusammengebaut. Im kommenden Jahr wird dies um die Montage der Hochvoltspeicher erweitert. Damit wachse die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich von jetzt mehr als 800 auf dann über 1000. BMW investiere insgesamt bis zu eine Milliarde Euro in den Ausbau der Fertigung von E-Komponenten am Standort Leipzig. Außer BMW produziert auch Porsche in der Messestadt. (dpa, lf)