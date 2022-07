Markus Söder verschwindet und taucht im alten BMW-Polizeiauto wieder auf

BMW-Turm feiert 50. Geburtstag mit prominenten Gästen – Söder begeistert in antikem Polizeiauto

Von: Katja Kraft

Ministerpräsident Markus Söder saß im alten BMW-Polizeiauto Probe. © IMAGO/B. Lindenthaler

Der BMW-Turm in München feiert seinen 50sten. Anlässlich dazu lud der Automobilkonzern zu einer Party – Markus Söder tauchte im Polizeiauto auf.

München – Herbert Quandt hat es damals sofort erfasst. Im wahren Sinne des Wortes. Es ist das Jahr 1968 und man überlegt, wie das neue Verwaltungsgebäude von BMW ausschauen soll. Der Entwurf des Wiener Architekten Karl Schwanzer steht zur Auswahl. Weil Quandt inzwischen schlecht sieht, wird eigens ein Miniatur­modell gefertigt. Der Industrielle ertastet es – und zeigt sich begeistert von Schwanzers kühner Idee.

22 Stockwerke in Form ­eines gigantischen Vier-Zylinder-Motors will der Architekt als Hängekonstruktion aus Stahl verwirklichen. Und darf’s: Er erhält den Zuschlag. Seit 50 Jahren steht das Gebäude in Bayerns Landeshauptstadt München. Am Freitag feierte das Unternehmen das bei einer überaus kurzweiligen Feierstunde in der BMW Welt. Immer neue Überraschungen wurden da für die rund 200 geladenen Gäste aus den Zylindern gezogen.

BMW-Turm wird 50 Jahre: 200 geladene Gäste auf exklusiver Feier

Auch Schwanzers Enkelin ist gekommen, um gemeinsam mit einem von dessen Schülern, Wolf ­Dieter Prix, zu erzählen, was das Faszinierende an ihrem Großvater war. „Der war mal gut, mal böse – wie eben Professoren so sind“, erinnert sich Prix sympathisch offen. Um dann auf Nachfrage zu betonen: „Böse ist nicht böse gemeint! Er hat uns Studenten einfach tatsächlich gefordert und auf diese Weise gefördert. Er hat uns Mut gemacht, Architektur für die Zukunft zu entwickeln.“

Prix hat das zu spektakulären Bauten inspiriert. In einem davon steht er gerade: Die BMW Welt hat der Österreicher vor 15 Jahren geplant. Vis-à-vis vom ikonischen Bau seines einstigen Professors. „Vielleicht ist das ja Inspiration für die nächste Generation von Architekten“, meint er ­lächelnd.



Markus Söder verschwindet und taucht im alten BMW-Polizeiauto wieder auf

Während Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker spielen, verschwindet Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Wird ihm die Feierstunde zu lang? Von wegen. Der Meister der Selbstinszenierung hat seinen Stuhl verlassen, um umso wirkungsvoller wieder aufzutauchen: in einem alten BMW-Polizeiauto.

BMW-Chef Oliver Zipse (li.), Markus Söder und BMW-Aufsichtsratschef Dr. Norbert Reithofer bei der Jubiläumsfeier des Turms. © Achim Schmidt

„Fast wie ihm richtigen Leben“, meint Söder schelmisch und hat die Gäste für sich gewonnen. Die Chef-Riege in Reihe eins ohnehin, als er verkündet: „Als bayerischer Ministerpräsident muss man ja schon von Amts wegen BMW-Fan sein, ich bin es auch persönlich immer gewesen.“ Sein erstes Auto? Nach „irgendeinem alten Japaner“, den der Papa ihm geschenkt hatte: ein BMW 316i. „Selbst erarbeitet und beim Kauf heimlich unterstützt von meiner Mutter“, verrät er.



Münchner Promis feiern BMW-Jubiläum

Klar möchte Söder sich auch ein bisschen sonnen in dem Glanz, den der bayerische Weltkonzern aussendet. Immer wieder betont der Ministerpräsident, wie stark der Freistaat diese „Weltmarke BMW“ fördere. Gerade jetzt, da man wegen der Herausforderungen des Klimawandels vor einem „gigantischen Transformationsprozess“ stehe. So launig – und dezidiert politisch, wenn er etwa für die Aufrechterhaltung der Kernenergie plädiert – Söders Rede ist, was besonders nachwirkt an diesem Nachmittag, sind die Worte von Francis ­Kéré.

Dass BMW ihn als Ehrengastredner für die Feier ausgesucht hat, ist Symbol dafür, dass das Geburtstagskind die Zeichen der Zeit erkennt. Dass – wie vor 50 Jahren, als mit den Olympischen Spielen eine neue Aufbruchstimmung nach München kam – auch heute wieder ein neuer Wind wehen muss, um Veränderung zum Besseren zu bringen. Großer Applaus von den hochkarätig besetzten Plätzen.

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Münchens Opernintendant Serge Dorny, Quandt-Erbin Susanne Klatten, BMW-Chef Oliver Zipse, Gasteig-Chef Max Wagner, Lenbachhaus-Direktor Matthias Mühling und Architekturmuseums-Chef Anders Lepik feiern mit. Und freuen sich, als Star-Tenor ­Jonas Kaufmann ein Ständchen singt, ehe das Tanzprojekt Bandaloop bei einer spektakulären Show an der Fassade alle zum Staunen bringt. Ein Tanz mit dem Geburtstagskind der besonderen Art. Was für eine Hausparty!