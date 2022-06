BMW: Staatsanwaltschaft durchsucht Büros in München

Von: Lisa Mayerhofer

Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Südkorea hat die Staatsanwaltschaft Geschäftsräume des Autobauers BMW in München durchsucht. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ermittler haben BMW-Büros in der Münchner Zentrale und in Steyr durchsucht. Auslöser sind Strafanzeigen in Südkorea.

München – Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Südkorea hat die Staatsanwaltschaft Geschäftsräume des Autobauers BMW in München und im österreichischen Steyr durchsucht. Wie ein BMW-Sprecher am Mittwoch mitteilte, ging es um 2018 bekannt gewordene Undichtigkeiten an Abgasrückführungsmodulen.

Mehrere BMW-Besitzer in Südkorea hatten 2018 wegen eines Fahrzeug-Rückrufs Strafanzeige gegen den deutschen Autobauer gestellt. Die Betroffenen warfen dem Unternehmen vor, technische Mängel verschwiegen und den Rückruf zu spät veranlasst zu haben.

Südkorea: Ermittlungen gegen BMW schon eingestellt

In Südkorea waren damals wegen Brandgefahr 100.000 BMW-Dieselmodelle in die Werkstätten gerufen worden, nachdem 30 Wagen in Brand geraten waren. Auch in Europa wurden damals hunderttausende Fahrzeuge zurückgerufen. Die Ermittlungen der koreanischen Behörden gegen die BMW AG seien aber im Mai eingestellt worden.

Die Ermittlungen hätten sich zu keinem Zeitpunkt auf den Vorwurf des Einsatzes unzulässiger Abschalteinrichtungen bezogen, betonte der Sprecher. Die BMW Group kooperiere vollumfänglich mit den Behörden in Korea wie auch mit der Staatsanwaltschaft München I. Die Staatsanwaltschaft war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (lma/AFP/dpa)