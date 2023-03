Neuer SUV von BMW polarisiert: „Panzer, automobile Entsprechung zum ausgestreckten Mittelfinger“

PS-Bolide

Von Markus Hofstetter

Kaum ein BMW ist so stark motorisiert und teuer - und polarisiert dabei so wie der neue BMW XM.

München - Der BMW XM ist quasi ein Geschenk des Autobauers an sich selbst anlässlich des 50-jährigen Bestehens der BMW M GmbH. Die technischen Daten sind beeindruckend, der Plug-in-Hybrid-Antrieb erreicht eine Spitzenleistung von insgesamt 653 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Nm.

Doch das Luxusgefährt, das im BMW-Werk in Spartanburg produziert und ab April dieses Jahres erhältlich sein wird, steht schon lange in der Kritik. Schon bei der Vorstellung der Konzeptstudie Ende 2021 wurde es auf Twitter als „obszön und vulgär“ bezeichnet oder als „Panzer“ gebrandmarkt. Angesichts der Motorleistung, der Abmessungen (Länge über 5,1 Meter, Breite über 2,2 Meter) und einem Gewicht von fast 2,8 Tonnen ist das nicht verwunderlich.

+ Der BMX XM kostet mindestens 178.000 Euro © Enes Kucevic Photography/BMW

BMW XM: Münchner Autohersteller verteidigt SUV gegen Kritik

BMW hat den XM vehement verteidigt. Man sei sich durchaus bewusst, dass der XM polarisieren würde, so Sven Ritter, der als Projektleiter für den BMW XM zuständig ist. Solch ein Projekt gehe nur mit einem eigenständigen Fahrzeug und einem provozierenden Design.

Vor kurzem ist das Serienauto offiziell vorgestellt und von Autotestern probegefahren worden. Bei Spiegel.de heißt es danach, der BMW XM ist die „automobile Entsprechung zum ausgestreckten Mittelfinger“. Bei Topgear.com wird das SUV sogar als „BMWs Ikarus-Moment“ bezeichnet. Der XM versuche, ein Luxus-SUV und ein ultimatives M-Auto mit Hybrid-Gewissen zu sein, könne aber insgesamt nicht überzeugen.

BMW XM: Besitzer muss mindestens 178.000 Euro hinlegen

In den sozialen Medien ist die Reaktion zweigeteilt. In englischsprachigen Kommentaren auf der Twitter-Seite von BWM wird der XM gelobt. Es wird als das „beste Meisterstück“ oder einfach nur als „wunderschön“ bezeichnet. Die deutschen Kommentare dagegen fallen wenig schmeichelhaft aus. So schreibt DerChewie: „Funfact: der #BMW XM wiegt mit zul. Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen mehr als der durchschnittliche weibliche Elefant mit 3 Tonnen!“ Oder „Nach dem Leopard 2 wird Deutschlands ein ganzes Bataillon BMW XM liefern.“

Die Kritik kann BMW insofern an sich abgleiten lassen, da der Münchner Autobauer China und die USA als Hauptabsatzmärkte des SUV im Visier hat. Wer den BMW XM in seine Garage stellen möchte, muss mindestens 178.000 Euro hinlegen, die Zielgruppe ist also doch sehr exklusiv. Ob das Auto ein Erfolg wird oder wie Ikarus abstürzen wird, ist derzeit offen.

