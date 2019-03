BMW zahlt Mitarbeitern erneut Mega-Prämie

Das liegt zum Teil in der Mentalität der Türken. Es gibt gerade bei den Türken sehr viele Traditionalisten, die ihre eigene Welt, ihre Sprache und sonstige Gewohnheiten auch als Migranten ins Ausland mitnehmen und unverändert weiter pflegen. Diese Leute verkehren nur mit ihren Landsleuten und es ist keine Seltenheit, dass viele kaum die jeweilige Landessprache sprechen, obwohl sie teilweise schon Jahrzehnte in dem Land wohnen. Das macht die Integration natürlich schwierig bis unmöglich und ist aber auch nicht unbedingt gewollt. Die Sprachbarriere ist natürlich ein echtes Problem auf dem Arbeitsmarkt und gerade große Firmen wie BMW tun viel um den Leuten die Eingewöhnung zu erleichtern. So gibt es in der Regel mehrsprachige Aushänge und Broschüren mit Sicherheitanweisungen. Aber andererseits kann man einem deutschen Werkmeister und Vorgesetzten auch nicht zumuten das er türkisch lernt um von seinen Leuten vollständig verstanden zu werden.

Ich bin mir sicher, dass Sie das denken und genau damit haben die gefährlichsten Gefährder in unserem Land ihr Ziel erreicht. Gefährlich sind nicht die, die die Waffen in der Hand haben, sondern die, die die Medien in der Hand haben.

Ich halte die Anweisung nicht für diskriminierend.

Ich arbeite in einem großen Krankenhaus in München, zusammen mit sehr vielen Nicht-Deutschstämmigen Menschen. da wird sich auch vor Patienten sehr oft in der Heimatsprache unterhalten. Meiner Erfahrung nach kommt das nicht gut an. ich selbst war auch im Ausland schon in Situationen, in denen in einer mir fremden Sprache getratscht und gelacht wurde. Da entsteht ein Gefühl des Unwohlseins, auch wenn man mit genug Selbstwert ausgestattet ist. Und sollte es wirklich der Fall sein, das auf die Heimatsprache gewechselt wird, um Arbeitskollegen durch den Kakao zu ziehen, dann halte ich solch eine Anweisung durchaus für gerechtfertigt. Wenn man schon so feige ist, Kritik oder Mobbing nicht öffentlich zu kommunizieren, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben. jm2c

Ist es nicht eher diskriminierend wenn ein Teil der Leute sich auf türkisch unterhalten und die anderen nichts verstehen. Da in einem Unternehmen wie BMW, die Mitarbeiter von überall her kommen und jeder eine andere Muttersprache hat, ist es doch gut wenn sich alle nur in einer Sprache unterhalten. Deutsch ist da nun mal am naheliegendsten wir sind ja in Deutschland, dass sollte jeder verstehen und keiner muss sich ausgeschlossen fühlen. Hat auch etwas mit Anstand zu tun.