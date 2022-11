BNP Paribas mit unerwartetem Gewinn, ING verliert

BNP Paribas hat in Paris überraschend größere Gewinne eingefahren, als erwartet © NurPhoto / IMAGO

Durch den Anstieg der Zinsen konnte die französische Großbank BNP Paribas im dritten Quartal ein überraschendes Gewinnplus erzielen.

Paris/Amsterdam - Mit 2,76 Milliarden Euro lag der Überschuss gut zehn Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf BNP die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, die mit einer Stagnation gerechnet hatten. Der Zinsüberschuss legte ebenfalls um rund ein Zehntel zu, und der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren warf sogar ein Viertel mehr ab als im Vorjahreszeitraum.

In der Folge stiegen die gesamten Erträge um acht Prozent auf 12,3 Milliarden Euro und übertrafen damit ebenfalls die Erwartungen der Branchenexperten. Zwar legte die Bank mit 947 Millionen Euro ein Drittel mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Die gestiegenen Zinseinnahmen machten dies aber mehr als wett.

Gewinnrückgang bei ING

Eine stark gestiegene Risikovorsorge für Kreditausfälle hat der niederländischen Großbank ING im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang eingetragen. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 979 Millionen Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel das Ergebnis deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten. Grund für den starken Gewinnrückgang ist die Risikovorsorge von 403 Millionen Euro - mehr als zehnmal so viel wie vor einem Jahr.

Auf der Ertragsseite sank der Zinsüberschuss trotz der inzwischen wieder deutlich höheren Zinsen leicht. Dies ist aber auf zwei Sonderfaktoren wie neue Vorschriften zum Schutz von Hypothekenschuldnern in Polen sowie einen Bilanzierungseffekt zurückzuführen. Ohne diese wäre der Zinsüberschuss gestiegen. (dpa)