Vonovia stößt Anteil an Immobilienportfolio ab

Vonovia wird das Portfolio, das mehr als 21 000 Wohneinheiten an Standorten in Baden-Württemberg umfasst, weiter kontrollieren, bewirtschaften und konsolidierenjpg © IMAGO/imageBROKER/Stefan Ziese

Der Verkauf einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio beschert Deutschlands größtem Wohnimmobilien-Konzern Vonovia eine Milliarde Euro.

Bochum - Das Unternehmen Vonovia werde die Minderheitsbeteiligung an ihrem Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro an eine von Apollo verwaltete Gesellschaft veräußern, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bochum mit.

Das Geld stamme von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren. Die Transaktion bewertete das Südewo-Portfolio mit 3,3 Milliarden Euro. Darin seien Schulden und Barmittel nicht mit eingerechnet. Dies bedeute einen Abschlag von weniger als 5 Prozent auf den Fair Value der Südewo zum 31. Dezember 2022.

Das Unternehmen habe eine langfristige Option zum Rückkauf der Beteiligung. Eine Verpflichtung zur Ausübung der Option besteht aber nicht. Vonovia wird das Portfolio, das mehr als 21 000 Wohneinheiten an Standorten in Baden-Württemberg umfasst, weiter kontrollieren, bewirtschaften und konsolidieren. Die Transaktion soll Ende Mai abgeschlossen sein. (dpa)