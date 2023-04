Boeing: Auslieferung einiger 737 MAX-Modelle gestört

Boeing 737 MAX 8 © Bayne Stanley/IMAGO

US-Flugzeugbauer Boeing hat Probleme einige Modelle der 737 MAX rechtzeitig auszuliefern.

Chicago in den USA - Die Auslieferung einiger Modelle sei vorübergehend gestört, Grund seien Mängel bei Teilen des Zulieferers Spirit Aerosystems, teilte Boeing am Donnerstag mit. Das Unternehmen beliefert den Konzern mit Flugzeugrümpfen. Boeing und Spirit Aerosystems betonten beide, die Mängel stellten kein Sicherheitsrisiko dar.

Betroffen seien Maschinen des Typs 737-7, 737-8, 737-8-200 und P-8, teilte Boeing mit. Der Betrieb bereits ausgelieferter Maschinen sei sicher.



Boeing muss noch nicht ausgelieferte Modelle nun nochmals prüfen und „Veränderungen vornehmen“, wie der Konzern weiter mitteilte. Dies könne zu einer Kürzung der Auslieferungen führen. Die Aktie von Boeing sank im nachbörslichen Handel in New York um fünf Prozent, die von Spirit Aerosystems um sieben Prozent.

Boeing hatte in den vergangenen Jahren mit Produktions- und Zertifizierungsproblemen zu kämpfen und war durch den Absturz von zwei Flugzeugen vom Typ 737 MAX in eine schwere Krise gestürzt. Der Konzern schrieb vier Jahre in Folge rote Zahlen.



Bei Vorlage der Bilanz hatte Boeing angekündigt, die Produktion der 737 MAX deutlich auszuweiten. Bis 2025/2026 sollen monatlich rund 50 dieser Flugzeuge produziert werden, im Vergleich zu aktuell rund 30. Boeing versicherte am Donnerstag, in diesem Jahr würden mindestens 400 MAX-Modelle ausgeliefert werden. ilo/hcy