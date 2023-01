Börse: Dax kurz vor 15000er-Marke

Teilen

Der große Handelssaal der Frankfurter Börse © IMAGO / JOKER

Dank der anhaltenden Jahresanfangsrally nähert sich der Dax weiter der runden Marke von 15 000 Punkten.

Frankfurt/Main/Singapur - Der deutsche Leitindex legte am Donnerstag um 0,21 Prozent auf 14 979,22 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen aber ging es um 0,31 Prozent auf 27 692,18 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wiederum legte etwas zu.

Die Kursbewegungen hielten sich in Grenzen, denn am Nachmittag steht mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Die Bank Credit Suisse rechnet wie der Markt insgesamt damit, dass die Kerninflation ohne die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise gegenüber dem November leicht auf 5,7 Prozent gesunken ist.

Ölpreise bleiben weiterhin hoch

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen ihre am Vortag erzielten Aufschläge halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,78 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 77,49 Dollar.

Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen Tagen zugelegt. Am Markt wird die Entwicklung damit begründet, dass der zu Jahresbeginn vorherrschende Konjunkturpessimismus etwas mehr Zuversicht gewichen sei. Die Hoffnungen liegen insbesondere auf China: Von der Lockerung der einst strengen Corona-Maßnahmen könnte wirtschaftlicher Aufwind ausgehen und dies könnte eine höhere Energienachfrage nach sich ziehen, lautet die Erwartung. (dpa)