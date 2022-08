Börsen-Crash: „Das Schlimmste ist vorbei“ – Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors im Interview

Von: Andreas Höß

Bald wieder Bullenstark? An der Börse steht der Bulle für steigende Kurse. Und laut Hans-Jörg Naumer könnte es an den Aktienmärkten tatsächlich bald wieder aufwärts gehen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Absturz beim deutschen Aktienindex Dax ist vorbei. Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors erklärt im Interview, warum es wieder aufwärts geht.

München – Die Aktienmärkte haben ein miserables erstes Halbjahr hinter sich. Von Januar bis Anfang Juli ist der deutsche Aktienindex DAX von rund 16.300 auf 12.400 Punkte abgestürzt. Im Hochsommer ist es aber wieder ruhiger an den Börsen geworden, der Dax hat sich zeitweise sogar wieder auf fast 14.000 Punkte erholt. Ist der Ausverkauf jetzt vorbei? Das haben wir den Kapitalmarktexperten Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors (AGI) gefragt. Die Anlagegesellschaft des Münchner Versicherers verwaltetet 578 Milliarden Euro an Kundengeldern und gehört zu den größten Fondshäusern in Europa.

Herr Naumer, bei deutschen Aktien gab es im ersten Halbjahr hohe Verluste. Seit Juli geht es aber wieder aufwärts. Ist der Börsen-Crash vorbei?

In diesem Jahr gab es eine Konstellation, die schlimmer nicht hätte sein können. Da kam wirklich alles zusammen: Lieferengpässe, Covid-Lockdowns, wirtschaftliche Probleme, die hohe Inflation, die Zinswende und dann der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, die letztlich den Kursrutsch an den Aktienmärkten ausgelöst hat. Diese Gemengelage war einfach fatal. Das Schlimmste dürfte jetzt aber tatsächlich überstanden sein.



Weshalb?

Der Dax hat einen dramatischen Absturz um rund 25 Prozent hinter sich. Nun sind Aktien gemessen an den gängigen Kennzahlen wie den erwarteten Unternehmensgewinnen oder den Buchwerten, also den Vermögen der Unternehmen, wieder preiswert. Außerdem ist die Stimmung unter den Investoren immer noch so schlecht, dass es nur besser werden kann.



Sie erwarten, dass die Profis wieder Aktien kaufen?

Ja. Profianleger haben so viel Geld aus Aktien abgezogen, dass ihre Barreserven so hoch sind wie zuletzt in der Finanzkrise. Damals war die Welt wirklich kurz davor, dass man bei den Banken kein Geld mehr abheben konnte. So schlimm ist die Lage heute meiner Meinung nach aber nicht. Wenn die großen Investoren ihr Kapital wieder zurück an die Aktienmärkte bringen, wird das auch die Kurse dort stützen.



Das heißt, Anleger können sich auf Gewinne freuen?

Dass die Aktienkurse jetzt wie in den letzten Wochen wie mit dem Lineal gezogen weiter nach oben gehen, glaube ich auch wieder nicht. Der Dax könnte zwar deutlich über 14.000 Punkte steigen, es wird aber auch Rücksetzer geben. Denn viele Probleme sind noch nicht gelöst. Die Hoffnung auf Besserung wird deshalb immer wieder von Realitätsschocks unterbrochen werden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist aber, dass der große Absturz erst einmal vorüber sein sollte.

Was macht Sie da so sicher? Wir stecken mitten in einem Wirtschaftskrieg mit Russland, der deutsche Unternehmen im Winter stark belasten wird.

Für Deutschland könnte das sehr schmerzhaft werden. Auch an den Börsen wird die Unsicherheit steigen, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass deutsche Unternehmen wegen Gasmangels ihre Produktion abschalten müssen. Aber: Das ist durch den Crash im Frühjahr weitgehend in den Kursen eingepreist. Außerdem darf man als Anleger nicht alles nur durch die deutsche Brille sehen. Die USA sind so gut wie gar nicht von russischer Energie abhängig und deshalb kaum von der Energiekrise betroffen. Selbst wenn der Dax im Winter leidet, weil Putin den Gashahn zudreht, sollten amerikanische und globale Aktien stabil bleiben.



Die USA haben aber ihre eigenen Probleme, oder?

Das stimmt. Vor allem die hohe Inflation ist brisant. Sie wird vermutlich auch in den kommenden Monaten hoch bleiben. Ich würde deshalb nicht ausschließen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen stärker anhebt, als sie es bisher signalisiert hat und als es der Markt erwartet. Das könnte sogar die Wirtschaft abwürgen. Die Analysten haben ihre vor Kurzem noch völlig überzogenen Gewinnschätzungen für Unternehmen aber schon deutlich reduziert. Das ist gut, denn wenn die Erwartungen nicht mehr ganz so groß sind, kann man auch nicht mehr so heftig enttäuscht werden.



Haben Sie Angst, dass China Taiwan überfällt, was massive Folgen für die Weltwirtschaft hätte?

Ich gehe nicht davon aus, dass die Situation eskaliert. China weiß sehr genau, was auf dem Spiel steht, und das Land will weiter bestmöglich von der Globalisierung profitieren. Der Konflikt zeigt aber auch, dass Peking eine geostrategische und technologische Vorherrschaft anstrebt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wird dadurch auf jeden Fall nicht leichter.



Viele Privatanleger haben sich erst vor Kurzem wieder an Aktien herangetraut. Nun sind die Kurse abgestürzt, die Wirtschaft ächzt unter Problemen und die Weltlage ist bedrohlich. War das eine Fehlentscheidung?

Nein. 2022 war bisher ein schlechtes Jahr. Die Altersvorsorge mit Aktien lohnt sich trotzdem. Wir haben fast acht Prozent Inflation, der Leitzins liegt aber nur bei 0,5 Prozent und damit weit unter der Teuerungsrate. Das bedeutet: Festverzinstes Kapital verliert real rapide an Kaufkraft, also an Wert. Um die Inflation auszugleichen, ist hohe Rendite nötig. Dafür muss man ins Risiko gehen. Aktien bieten diese Rendite – vielleicht nicht verlässlich jedes Jahr aufs Neue, aber im Schnitt und auf lange Sicht.



Das Mantra, dass Aktien alternativlos sind, gilt trotz höherer Zinsen noch?

Dieses Mantra wird auch in 20 Jahren nicht überholt sein. Solange die Wirtschaft langfristig wächst, macht es Sinn, sich über Unternehmensanteile – und genau das sind Aktien – an diesem Wachstum zu beteiligen.



Gibt es einen Bereich, der aus Ihrer Sicht besonders gute Aussichten hat?

Wenn der Ukraine-Krieg mit seinem ganzen menschlichen Leid für eine gute Sache gesorgt hat, dann, dass er wie ein Turbo für die Energiewende wirkt. Schließlich will man sich jetzt noch schneller unabhängig von fossiler Energie machen, weil die zu erheblichen Teilen aus Russland kommt. Das künftige Wachstum wird deshalb grün sein. Davon werden viele Unternehmen profitieren. Nicht nur Hersteller von Windrädern oder Solaranlagen, sondern auch Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff oder Firmen, die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz für mehr Energieeffizienz oder eine bessere Verteilung von Strom in smarten Städten sorgen.