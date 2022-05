Bolsonaro entlässt erneut Petrobras-Chef nach nur 40 Tagen

Jair Bolsonaro © IMAGO/O Globo

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den neuen Chef des Ölkonzerns Petrobras, José Mauro Coelho, wie bereits seine Vorgänger schon wieder entlassen.

Brasília in Brasilien - Das Energieministerium teilte am Montag mit, dass die Regierung beschlossen habe, "den Wechsel an der Spitze des Unternehmens zu fördern". Coelho war der dritte Chef des Staatskonzerns innerhalb etwas mehr als eines Jahres.

Die Regierung machte keine Angaben zu den Gründen für Coelhos Absetzung. Sie wies jedoch darauf hin, dass "Brasilien derzeit aufgrund der Auswirkungen der extremen Volatilität der Kohlenwasserstoffe auf den internationalen Märkten eine schwierige Zeit durchläuft".

Bolsonaro kandidiert im Oktober für eine zweite Amtszeit, doch die hohe Inflation setzt ihn derzeit stark unter Druck. Er hatte bereits die Vorgänger Coelhos sowie den Energieminister entlassen, nachdem er sie jeweils für Spritpreiserhöhungen kritisiert hatte.

Die Regierung schlug den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Caio Mario Paes de Andrade, als neuen Unternehmenschef vor. Er muss noch formell vom Verwaltungsrat ernannt werden. fml