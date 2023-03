Bundesnetzagentur-Präsident Müller: Volle Gasspeicher auch ohne Russland möglich

Netzagentur-Präsident Klaus Müller hält volle Speicher auch ohne russisches Gas für möglich. © Jörn Wolter /wolterfoto.de/IMAGO

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rechnet damit, dass auch die Erdgasspeicher für den Start des Winters 2023/24 voll werden.

Bonn - «Wir kommen jetzt mit relativ vollen Speichern aus dem Winter. Das wird helfen, die Speicher über den Sommer ohne russisches Pipeline-Gas zu befüllen», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur dpa anlässlich des Endes des sogenannten Speicherjahres am 31. März.

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit ein Puffersystem für den Markt. Am Morgen des 14. November 2022 war ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Im Winter nehmen die Füllstände üblicherweise ab. Am Dienstagmorgen lag der Gesamtfüllstand bei 64,3 Prozent. Russland hatte seine Erdgaslieferungen nach Deutschland Ende August 2022 eingestellt.

«Wir werden auch für den nächsten Winter volle Speicher brauchen. Wenn der nächste Winter deutlich kälter wird, werden wir auch deutlich mehr Gas brauchen.» Er bezeichnet die Speicherbefüllung im vergangenen Jahr als «großen Erfolg». «Volle Speicher, milde Temperaturen und Einsparungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir gut durch den vergangenen Winter gekommen sind.»

Der in Wuppertal geborene Müller ist zuversichtlich, dass Deutschland in Sachen Gasversorgung auch den nächsten Winter gut überstehen kann, mahnt aber zur Wachsamkeit: «Wir müssen auch den nächsten Winter gut vorbereiten. Dazu gehört, dass wir weiterhin sparsam Gas verbrauchen.» Wenn darüber hinaus die Gaslieferungen anhielten, die geplanten weiteren LNG-Terminals in Betrieb gingen und es nicht zu kalt werde, «können wir auch gut durch den nächsten Winter kommen». (dpa)