Störungen bei der Lufthansa: Telekom repariert Kabel

Die Lufthansa rechnet nach IT-Problemen mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs.jpg © IMAGO

Die Deutsche Telekom hat bestätigt, für den IT-Ausfall bei der Fluggesellschaft durch Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt verantwortlich zu sein.

Bonn - Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch.

Man arbeite «mit Hochdruck» an der Reparatur der Leitungen. «Wir sind mit allem, was verfügbar ist, vor Ort», sagte der Telekom-Sprecher. Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits instandgesetzt worden. «Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück.» Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte er.

Nach IT-Ausfall: Lufthansa rechnet am Nachmittag mit Stabilisierung

Frankfurt/Main - Die Lufthansa rechnet nach großen IT-Problemen mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs. Die Computersysteme könnten voraussichtlich bis zum Nachmittag wiederhergestellt werden, sagte ein Sprecher am Mittwochmittag. Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs werde es aber länger dauern. Die Lufthansa steht vor dem Problem, dass bereits für Freitag ein ganztägiger Verdi-Streik angekündigt ist, der voraussichtlich mehrere Flughäfen lahmlegen wird.

Der Ausfall der IT-Systeme wurde durch Bauarbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt verursacht. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Telekom die Informationen der Lufthansa. Wann die Arbeiten beendet würden, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte der Telekom-Sprecher. (dpa)