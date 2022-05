Bosch: Autozulieferer zieht Produktion aus München ab - 230 Mitarbeiter betroffen

Von: Marc Kniepkamp

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter von Bosch haben sich über die Zukunft des Standorts an der Truderinger Straße geeinigt: Die Produktion wird verlagert, der Standort bleibt erhalten.

München – Das Tauziehen um den Bosch-Standort an der Truderinger Straße ist beendet. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben sich darauf geeinigt, dass die industrielle Fertigung verlagert wird. Der Standort an sich bleibt jedoch erhalten: Nach dem Wegfall der Produktion soll im Münchner Osten ein Service- und Entwicklungsstandort entstehen.

Bosch: Produktion in München soll bis Ende 2027 beendet werden

Die Produktion soll demnach schrittweise bis spätestens Ende 2027 beendet werden. Noch in diesem Jahr soll die Teilefertigung der elektrischen Kraftstoffpumpe an den Standort in Nürnberg gehen. Die Ventilfertigung und die Pumpenmontage sollen dann bis spätestens Ende 2027 an die Bosch-Standorte in Hallein (Österreich) beziehungsweise Budweis (Tschechien) verlagert werden.

Betroffen von dieser Entscheidung sind nach Angaben des Unternehmens insgesamt 230 Mitarbeiter in der industriellen Fertigung, für sie gibt es einen Sozialplan. Werkleiter Jörg Luntz: „Das vereinbarte Maßnahmenpaket eröffnet uns die Möglichkeit, für alle Mitarbeiter individuelle Lösungen zu finden.“

Bosch will den Mitarbeitern andere Arbeitsplätze im Konzern anbieten, im Großraum München, aber auch im Werk Nürnberg. Zudem sollen Mitarbeiter auch bei der Vermittlung an andere Unternehmen unterstützt werden. „Wir setzen auf individuelle Lösungen“, sagte ein Sprecher zu unserer Zeitung. Dazu können auch Altersteilzeitregelungen oder Aufhebungsverträge gehören. Betriebsbedingte Kündigungen sind nach der Vereinbarung bis 31. März 2024 ausgeschlossen.

Bosch: Standort München für viele Konzernbereiche attraktiv

„Wir als Arbeitnehmervertreter sind zufrieden, dass wir mit dem vereinbarten Stufenplan eine sozialverträgliche Lösung für unsere Kolleginnen und Kollegen gefunden haben“, sagt Betriebsratschef Giuseppe Ciccone. Wie es konkret an der Truderinger Straße weitergeht, konnte der Unternehmenssprecher noch nicht sagen. Der Standort München sei für viele Bereiche im Konzern attraktiv, auch weil es hier einfach sei, qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren. Auch für Konzernbereiche, die bereits in München vertreten sind, könnte der Standort interessant sein – etwa BSH.

Wie viele Arbeitsplätze an dem Standort entstehen, ließe sich jedenfalls erst abschätzen, wenn klar ist, welcher Konzernbereich den Zuschlag erhält. Bosch hatte im Vorjahr das mögliche Ende des Werks im Münchner Osten angekündigt. Es gehört zur Sparte Powertrain, die 230 Mitarbeiter stellen Komponenten für Verbrennungsmotoren her. Diese werden allerdings nicht mehr in so großer Stückzahl wie bisher gebraucht, da die Autoindustrie verstärkt auf elektrische Antriebe setzt.