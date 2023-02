BP: Gewinn auf knapp 26 Milliarden Euro verdoppelt

Teilen

BP-Logo © Nicolas Economou/IMAGO

Aufgrund der hohen Preise für Gas und Öl 2022 hat der britische Ölkonzern BP seinen operativen Gewinn mehr als verdoppelt und mit 27,7 Milliarden Dollar (25,9 Milliarden Euro) so viel verdient wie nie.

London in England - Gleichzeitig sorgte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine aber unter dem Strich für einen Verlust: BP schrieb den knapp 20-Prozent-Anteil am russischen Ölriesen Rosneft ab, was das Unternehmen 24 Milliarden Dollar kostete. In der Bilanz für 2022 steht vor allem deshalb ein Minus von 2,5 Milliarden Dollar.

BP kündigte am Dienstag bei Vorlage seiner Jahresbilanz zugleich an, seine Investitionen in Erneuerbare Energien, aber auch in die Produktion von Öl und Gas zu erhöhen. Bis 2030 will BP 14 bis 18 Milliarden Dollar jährlich dafür ausgeben. Das bislang erklärte Ziel, die Förderung fossiler Energien bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 zu reduzieren, weichte BP auf - fortan sollen es nur noch 25 Prozent weniger sein.

Die Umweltschutzorganisation Friends of the Earth reagierte entsetzt. „Es ist klar, dass die Heizung unserer Häuser die Erde auch weiterhin teuer zu stehen kommen wird.“ Greenpeace kritisierte, BP sei unter dem Druck von Investoren und Regierungen eingeknickt, um mehr „schmutziges Geld“ mit Öl und Gas zu machen.



BP kündigte eine Erhöhung der Dividende um zehn Prozent an, dazu ein Aktienrückkaufprogramm, was den Wert der Aktie steigern dürfte. Für 2022 schüttet BP mehr als 14 Milliarden Dollar an seine Anteilseigner aus. Die Organisation Global Justice Now kritisierte, mehr als die Hälfte des Gewinns fließe so an „superreiche Aktionäre“, während Millionen Menschen angesichts der hohen Preise nicht wüssten, wie sie ihre Wohnung heizen sollten.



Die britische Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Übergewinnsteuer eingeführt und sie Ende des Jahres noch erhöht - auf 35 Prozent. BP teilte am Dienstag mit, diese Steuer habe das Unternehmen im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Dollar gekostet. ilo/pe