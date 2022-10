Brauer-Bund: Viele Brauereien könnten Pleite gehen

Die Energiekrise macht Brauereien schwer zu schaffen (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Der Deutsche Brauer-Bund hat vor einer Pleitewelle unter den deutschen Brauereien gewarnt.

Berlin/Leipzig - In der Energiekrise habe sich die Situation der Branche dramatisch zugespitzt, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Holger Eichele, am Donnerstag in Berlin. «Wenn es Bund und Ländern nicht bald gelingt, die Preise für Gas und Strom schnell und wirksam zu begrenzen, werden viele Betriebe im produzierenden Gewerbe den Jahreswechsel nicht mehr erleben.»

Nach der Absatzkrise während der Corona-Pandemie setzten nun die hohen Energiepreise den Betrieben zu, schilderte Eichele die Lage. Zwar habe sich der Absatz zuletzt stabilisiert, doch die hohen Kosten führten zu herben Verlusten. «2022 wird eines der schwärzesten Jahre unserer Geschichte, und die Aussichten für 2023 sind leider düster», sagte Eichele auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Verband der Bier-Sommeliers.

In den vergangenen beiden Jahren ist die Zahl der Braustätten in Deutschland erstmals seit langer Zeit zurückgegangen. Zum Jahresende 2021 gab es noch 1512 Brauereien und damit 40 weniger als zwei Jahre zuvor. Um mehr Vielfalt und eine verbesserte Bierkultur kümmert sich auch der Verband der Diplom-Biersommeliers, der am Wochenende in der Hauptstadt tagt. Geschäftsführerin Nicola Buchner wies auf den steigenden Frauenanteil hin: Von den 629 Sommelièren im Verband seien 37 Prozent Frauen.

Strombörsenchef: Unterstützung von Strom- und Gasverbrauchern ist ein Muss

Der Chef der Leipziger Energiebörse «European Energy Exchange» (EEX), Peter Reitz, hat sich für die Unterstützung von Strom- und Gasverbrauchern ausgesprochen. «Wir befinden uns in einer Krisensituation. Deshalb halte ich es für sinnvoll, die Endverbraucher mit Hilfen zu schützen», sagte Reitz im Interview mit der Leipziger Volkszeitung (Donnerstag). Die Preisbremse, die als Maßnahme zur Entlastung unter anderem von privaten Haushalten diskutiert werde, sei gleichzeitig auch ein Anreiz zur Reduktion des Verbrauchs, da damit nur ein Grundkontingent subventioniert werde.

Für den kommenden Winter sei nicht auszuschließen, dass es zu Gasknappheit kommt, sagte Reitz: «Deshalb ist es wichtig, den Gasverbrauch zu senken.» Beim Strom liege der Preis für eine Kilowattstunde im Großhandel bei rund 42 Cent. «Das ist nur ein Teil des Preises, den der Endkunde zahlt, denn das ist der Großhandelspreis für die Ware Strom ohne Netzentgelte, Steuern und sonstige Abgaben.» Bei vielen Endverbrauchern komme der gestiegene Strompreis zudem erst mit einer Verzögerung an, weil viele Handelsteilnehmer ihre Stromlieferungen für mehrere Jahre im Voraus kauften.

Für die Zukunft gingen Handelsteilnehmer von sinkenden Preisen aus, sagte der Chef der Strombörse. «Der aktuell gehandelte Preis für 2024 ist deutlich geringer und liegt derzeit bei 27 Cent je Kilowattstunde.» Im darauffolgenden Jahr werde der Preis den Erwartungen zufolge weiter sinken und liege dann bei unter 20 Cent pro Kilowattstunde. Ähnliches sei es beim Gas: «Auch da erwartet der Markt nicht, dass die Versorgungskrise lange anhält.» Die EEX entwickelt, betreibt und vernetzt Märkte für den globalen Energiehandel. Neben ihrem Sitz in Leipzig, an dem 500 Mitarbeitende beschäftigt sind, hat die Energiebörse 18 weitere Standorte weltweit und ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. (dpa)