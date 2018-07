Mega-Konkurrenz für Bäckereien: Neue Kette drängt nach Deutschland 

Die Bäckereien in Deutschland müssen sich warm anziehen: Die erste Filiale einer neuen Kette hat in Deutschland eröffnet - und das soll nur der Anfang sein für eine große Expansion.

München - Die Konkurrenz unter den Bäckereien in Deutschland ist jetzt schon immens: Der Kunde hat oft die Qual der Wahl zwischen mehreren Anbietern in wenigen Metern in Entfernung. Vor allem an großen Umschlagplätzen wie Bahnhöfen muss man sich erstmal entscheiden, wo man zuschlägt.

Nun drängt noch ein weiteres Backhaus nach Deutschland: Wie die Allgemeine Bäckerzeitung berichtet, ist am Berliner Hauptbahnhof der erste „Brezelkönig“-Verkaufsshop in Deutschland eröffnet worden. Zwar ist es ein temporärer Pop-Up-Shop, der nur bis September betrieben werden soll, doch er stellt den Auftakt für eine Expansion der Schweizer Kette nach Deutschland dar.

Wie der Name schon sagt, gibt es beim Brezelkönig Brezeln - verschieden belegt, von süß bis herzhaft. Außerdem werden belegte Laugenbrötchen und -stangen, kalte Getränke und Kaffee verkauft.

Brezelkönig gehört zum Schweizer „Valora“-Konzern, der bisher in Deutschland mit über 220 Ditsch-Filialen präsent ist. Laut einer Pressemitteilung von Valora sieht der Konzern Brezelkönig als Ergänzung zu Ditsch und wittert „eine große Chance, an weiteren Verkehrsstandorten wie Flughäfen und Bahnhöfen zu wachsen“.

Heute ein Brezelkönig. Mit Salami.



En guete Morge öi!!! pic.twitter.com/xuNfoFiM0d — Martin Diener (@dieni) 16. Mai 2017

