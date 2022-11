Britischer Industrieverband will Erleichterung für Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland

Teilen

Tony Danker © Tayfun Salci/IMAGO

Der britische Industrieverband (CBI) fordert mehr Fachkräfte aus dem Ausland.

Birmingham in England - Die Leute in Großbritannien seien gegen Einwanderung - „aber das ist das Einzige, das unser Wachstumspotenzial seit März erhöht hat“, sagte CBI-Chef Tony Danker am Montag beim jährlichen Verbandskongress in Birmingham. „Seien wir ehrlich: Wir haben weder die Leute, die wir brauchen, noch die Produktivität.“

Großbritannien befinde sich „mitten in einer Stagflation aus galoppierender Inflation und negativem Wachstum“, sagte Danker weiter. „Und für die meisten von uns ist es das erste Mal.“ „Wir wissen, wie wir die Inflation bekämpfen. Wir wissen, wie wir die Rezession bekämpfen. Aber wir wissen nicht genau, wie wir beides gleichzeitig bekämpfen.“



Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat ein Rekordhoch von 11,1 Prozent erreicht, die Wirtschaftsleistung schrumpft und wird Schätzungen des britischen Rechnungshofes zufolge im kommenden Jahr weiter um 1,4 Prozent zurückgehen.

Premier Rishi Sunak betonte in seiner Rede vor den Unternehmerinnen und Unternehmern in Birmingham, Priorität der Regierung beim Thema Migration habe der „Kampf gegen die illegale Einwanderung“. Er plädierte für ein Einwanderungsrecht, „das attraktiv ist für die Besten und Klügsten“.

CBI-Chef Danker dagegen forderte eine Aufweichung der strikten Einwanderungsregeln zugunsten einer „ökonomischen Einwanderung“: Großbritannien brauche Arbeitskräfte, „in Bereichen, wo wir so bald keine haben werden“. Er schlug die Vergabe von Visa mit begrenzter Aufenthaltsdauer vor. ilo/hcy