British Airways: Vorerst keine neuen Kurzstrecken-Tickets mehr ab London

British Airways (Symbolbild) © IMAGO/Dinendra Haria

Die Fluggesellschaft British Airways bietet vorerst keine neuen Kurzstrecken-Tickets ab London Heathrow mehr an.

London in England - Damit sollen all jene, die bereits ein Ticket haben, jedoch wegen Flugstreichungen umdisponieren müssen, ausreichend Optionen für ihre Reiseplanänderungen haben, teilte die Airline am Dienstag mit. Sie sprach von einer "verantwortungsvollen Maßnahme" angesichts der derzeitigen Herausforderungen für den gesamten Sektor. Sie gilt bis mindestens kommenden Montag.

Hintergrund ist, dass der Londoner Flughafen wegen Fachkräftemangels die Zahl der täglich abzufertigenden Passagiere bis Mitte September auf 100.000 begrenzt hat - rund 4000 weniger als vorher für die Sommersaison angesetzt. Der Flughafen forderte die Airlines zudem auf, Neubuchungen zu reduzieren.

In ganz Europa fehlt es derzeit an Personal an den Flughäfen. Es kommt daher zu Annullierungen und langen Wartezeiten bei der Abfertigung.

Auch British Airways bietet bereits seit Monaten ein reduziertes Programm an und kündigte Anfang Juli an, bis Ende Oktober weitere 10.300 Flüge zu streichen. Insgesamt musste die Airline, die zum Konzern IAG gehört, 13 Prozent ihres Sommerangebots streichen. hcy/ilo