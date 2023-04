Zuwachs bei Bussen, Lastwagen und Transportern in der EU

Bei Lastkraftwagen gab es EU-weit ein Plus von fast einem Fünftel auf 86 445 Fahrzeuge.jpg © IMAGO/Victor Lisitsyn

Im ersten Quartal gab es einen Anstieg bei neu zugelassenen Transportern in der Europäischen Union.

Brüssel - Mit 355 553 Stück seien 7,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Das kräftigste Wachstum gab es in Spanien, wo die Verkaufszahlen fast um ein Drittel zulegten. In Deutschland legten die Neuzulassungen um gut neun Prozent zu.

Bei Lastkraftwagen gab es EU-weit ein Plus von fast einem Fünftel auf 86 445 Fahrzeuge. Nur in Dänemark gingen die Verkäufe zurück, und zwar um knapp neun Prozent. Deutschland verzeichnete mit plus 20,9 Prozent den stärksten Zuwachs unter den großen Ländern.

Die Zahl der neu zugelassenen Busse legte um 15,5 Prozent auf 7309 Stück zu. Hier stand Frankreich mit einem Anstieg um fast ein Viertel auf 1734 Fahrzeuge beim Verkaufsvolumen ganz oben. Prozentual verzeichnete Spanien mit einem Sprung um fast 70 Prozent den deutlichsten Zuwachs unter den großen Nationen. In Deutschland stiegen die Verkaufszahlen um 16,2 Prozent. (dpa)