Bürgergeld: Diese Schulden bezahlt das Jobcenter

Von: Lisa Mayerhofer

Wer Bürgergeld bezieht, ist besonders gefährdet, Schulden anzuhäufen. (Symbolbild) © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Bei Schulden sind die Möglichkeiten des Jobcenters begrenzt. In manchen Fällen kann es Bürgergeld-Empfängern aber aushelfen. Ein Überblick.

München – Wer Bürgergeld bezieht, ist besonders gefährdet, Schulden anzuhäufen. Denn unvorhergesehene Ausgaben wie etwa den Kauf eines neuen Kühlschranks oder Rückstände bei den Energiekosten lassen sich mit dem Regelsatz alleine nicht so schnell stemmen. Deshalb kann das Jobcenter unter Umständen ebenso Schulden übernehmen. Eine Übersicht.

Mietrückstände, Stromschulden: Wann das Jobcenter aushilft

Die Möglichkeiten des Jobcenters sind zwar begrenzt. In bestimmten Fällen kann es aber ein zinsloses Darlehen gewähren, das man dann mit maximal zehn Prozent von den Regelleistungen abstottern muss. In diesen Fällen geht es meist darum, dass dadurch die Unterkunft des betroffenen Bürgergeld-Empfängers weiter gesichert oder eine drohende Obdachlosigkeit abgewendet wird.

Beispiele dafür sind:

Mietrückstände: Bei Mietschulden kann das Jobcenter diese in Form eines Darlehens übernehmen, um die Wohnsituation zu sichern. Zu diesem Thema gibt es auch ein Urteil des Bundessozialgerichts im Jahr 2022. Laut dem Urteil muss auch keine Wohnungslosigkeit drohen, damit das Darlehen gewährt werden muss. Zudem ist kein förmlicher Antrag auf Darlehensgewährung nötig – es reicht aus, wenn der Bürgergeld-Bezieher das Jobcenter über seine drohende Wohnungskündigung informiert.

Strom- und Heizkostenschulden: Wenn Bürgergeld-Bezieher wegen Zahlungsrückständen von einer Energieabschaltung bedroht sind, kann das Jobcenter in bestimmten Fällen eingreifen und die Schulden übernehmen. Wichtig: Voraussetzung für die Gewährung des Strom-Darlehens ist das Vorliegen eines Härtefalles. Das heißt, es muss eine Stromsperre unmittelbar bevorstehen. Darüber hinaus muss der Stromanbieter eine direkte Ratenzahlung durch den Bürgergeld-Bezieher ablehnen. Allerdings bewilligt das Jobcenter ein Darlehen nur, wenn die Schulden nicht durch einen „offensichtlich verschwenderischen Gebrauch“ entstanden sind.

Schulden für unabweisbare Sonderbedarfe: Das Jobcenter kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Schulden übernehmen, die für dringende und unabweisbare Sonderbedarfe entstanden sind, beispielsweise für notwendige Anschaffungen wie Möbel oder Haushaltsgeräte. Allerdings ist das Jobcenter hier sehr streng, da im Regelbedarf auch mit eingerechnet wird, dass für solche Fälle Rücklagen angelegt werden. Die Bewilligung solcher Anträge liegt also im Ermessensspielraum der Jobcenter. Einen Sonderfall gibt es: Wenn der Bürgergeld-Bezieher erstmals eine eigene Wohnung bezieht, besteht ein Anspruch auf Erstausstattung der Wohnung.

Wenn das Jobcenter die Schulden nicht übernimmt

Das Jobcenter greift also in manchen Fällen Bürgergeld-Empfängern bei Schulden unter die Arme – allerdings kann dies je nach Einzelfall variieren und ist streng geregelt. Vielen Schuldnern könnte das nicht ausreichen. Sie befinden sich in einem Teufelskreis, in dem immer weitere Schulden entstehen. Wer davon betroffen ist, sollte über die Möglichkeit einer Privatinsolvenz nachdenken. Diese kann nur von Personen beantragt werden, die nicht selbst unternehmerisch tätig waren, dauert in der Regel drei Jahre und ermöglicht die Chance auf einen Neustart.