Bürgergeld-Empfänger sollen ab Jahreswechsel laut Scholz "etwa 500 Euro" bekommen

Das neue Bürgergelds soll ab Jahreswechsel bei rund 500 Euro im Monat liegen.

Berlin in Deutschland - Dies kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag bei der Bekanntgabe des dritten Entlastungspakets des Bundesregierung an. Der Betrag soll damit deutlich über dem aktuellen Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende ohne Kinder liegen. Die Ampel will das Hartz-IV-System ab 1. Januar 2023 durch das neue Bürgergeld ablösen.

Bei der Berechnung der Sätze soll es laut Scholz einen "Paradigmenwechsel" geben: Die Sätze des Bürgergelds sollten sich "an der bevorstehenden Inflationsrate orientieren", sagte der Kanzler. Bislang wurde für die Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze erst nachträglich die Inflation berücksichtigt.

Dadurch wurde "oft gar nicht mehr abbildet, wie die Preise wirklich sind und welche Kosten und Herausforderungen die Bürgerinnen und Bürger zu stemmen haben", sagte Scholz. Im Beschlusspapier der Koalition heißt es dazu: Die "bessere und schnellere" Berücksichtigung der Inflation "beginnt am 1. Januar 2023 zum Start des Bürgergelds und führt zu einem Erhöhungsschritt auf etwa 500 Euro." pw/ilo