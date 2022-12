Bürgergeld statt Hartz IV: So viel Geld gibt es jetzt für Azubis

Jugendliche aus Hartz-IV-Haushalten blieb bisher nur ein Bruchteil ihres Azubi-Gehalts. Das soll sich nun mit der Einführung des Bürgergelds ändern. Eine Übersicht.

München – Azubis aus Hartz-IV-Haushalten haben es finanziell bislang besonders schwer. Ihr Lohn wurde vom Jobcenter als Erwerbseinkommen gerechnet, was es den jungen Menschen fast unmöglich machte, Geld zu sparen. Sie sitzen damit in der Armutsfalle und sind benachteiligt gegenüber Azubis, deren Familien kein Hartz IV erhalten.

Bürgergeld statt Hartz IV: Höhere Freibeträge für Azubis

Das soll sich nun ändern. Mit der Einführung des Bürgergelds sollen die Betroffenen besser gefördert werden, versprach Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Finanzminister Christian Lindner (FDP) betont, dass auch Azubis im Hartz-IV-Bezug profitieren sollen. So bleiben einem Azubi, der 800 Euro erhalte, im bisherigen Hartz-IV-System nur 240 Euro vom selbst verdienten Geld. Beim Bürgergeld wären es laut Lindner mehr als 600 Euro.

Denn: Bisher gab es auf den Azubi-Lohn im Hartz-IV-Bezug strenge Freibeträge: Eine Grundpauschale von 100 Euro sowie 20 Prozent des Bruttogehalts bis 1000 Euro. Bei einem Bruttogehalt ab 1000 Euro gab es zehn Prozent.

Ab Januar steigen mit der Einführung des Bürgergeldes die Freibeträge: Die Grundpauschale beträgt nun 520 Euro. Bei einem Bruttogehalt von 520 bis 1000 Euro fallen 20 Prozent an, ab 1000 Euro zehn Prozent. Dies gilt jedoch nur bis Ende Juni. Ab Juli gibt es von 520 bis 1000 Euro Bruttogehalt 30 Prozent. Damit bleiben einem Azubi ab Januar viel mehr von seinem Gehalt – der Unterschied beträgt mehrere hunderte Euro.

Ausbildung soll sich sofort finanziell lohnen

Die erhöhten Freibeträge gelten allerdings nur für Azubis unter 25 Jahren. Das Ziel der Reform ist klar: Eine Ausbildung soll sich für junge Menschen, deren Eltern Hartz IV beziehen, sofort finanziell lohnen und nicht erst in ein paar Jahren auszahlen. Übrigens darf in diesem Fall auch das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs bis zur 520-Euro-Grenze behalten werden. Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt gänzlich unberücksichtigt.

