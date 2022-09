Bürgergeld ersetzt Hartz IV: Regelsatz, Sanktionen, Vermögen – was sich alles ändert

Das Bürgergeld soll künftig das umstrittene Hartz IV ersetzen. Doch was ändert sich damit? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Berlin – Das Bürgergeld wurde vom Bundeskabinett abgesegnet. Damit hat die Hartz-IV-Reform die erste Hürde genommen. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat stehen noch aus. Die Rahmenbedingungen für die Neuauflage der Hilfe für Arbeitslose sind jedoch klar. Merkur.de klärt die wichtigsten Fragen zum Bürgergeld.

1. Wann kommt das Bürgergeld?

Sofern das Bürgergeld von Bundestag und -rat abgesegnet wird, soll das neue Gesetz zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Dann wird es schrittweise umgesetzt.

2. Wer bekommt das Bürgergeld?

Wer bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld hatte, wird auch das Bürgergeld erhalten. Es ist eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

3. Muss das Bürgergeld extra beantragt werden?

Nein, wer bisher schon Hartz IV erhält, muss das Bürgergeld im nächsten Jahr nicht beantragen.

4. Wie hoch fällt das Bürgergeld aus?

Der Regelsatz der Grundsicherung soll von 449 auf 502 Euro steigen. Mit Partnern zusammenlebende Erwachsene erhalten 451 Euro. Jugendliche ab 14 bekommen 420 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre 348 Euro, unter-6-Jährige 318 Euro.

5. Wird es beim Bürgergeld Sanktionen geben?

Wer nicht mit dem Jobcenter kooperiert, soll mit dem Bürgergeld weniger Sanktionen fürchten müssen. Solche Sanktionen waren bereits im Vorfeld gesetzlich ausgesetzt worden. Nun sollen die Möglichkeiten zur Kürzung der Leistungen in einer sechsmonatigen Vertrauenszeit stark eingeschränkt werden. Zahlungen sollen nur bei versäumten Terminen im Jobcenter gemindert werden können.

Bei Pflichtverletzungen hingegen, also etwa der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit, soll es im ersten halben Jahr keine Sanktionen mehr geben. Später können bei wiederholten Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen höchstens 30 Prozent des Regelbedarfs gemindert werden. Kosten der Unterkunft und Heizung werden nicht gemindert. Ferner soll für Rückforderungen eine Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt werden.

6. Wird beim Bürgergeld die Miete bezahlt?

Ja, genau wie bei Hartz IV wird auch beim Bürgergeld die Miete übernommen. Was sich ändert: Die „Angemessenheit“ der Wohnungsgröße spielt mit Inkrafttreten des Bürgergeldes in den ersten zwei Jahren des Bezugs keine Rolle mehr. Bei Hartz IV wurden nur die Kosten für eine Wohnung mit entsprechenden Vorgaben übernommen. Dasselbe gilt künftig auch für die Heizkosten.

7. Wie hoch ist das Schonvermögen beim Bürgergeld?

Wie auch beim Wohnen gibt es beim Vermögen eine zweijährige Übergangszeit. Erspartes Vermögen muss in dieser Zeit nicht aufgebraucht werden, sofern es sich nicht um erhebliches Vermögen handelt. Darunter versteht man 60.000 Euro für die leistungsberechtigte Person und 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt.

8. Welche Anreize um wieder in die Arbeitswelt einzusteigen, liefert das Bürgergeld?

Wer als Bürgergeld-Empfänger oder Aufstocker an einer beufsabschlussbezogenen Weiterbildung teilnimmt, soll 150 Euro Weiterbildungsgeld vom Jobcenter erhalten. Betroffene können bei Bedarf in drei Jahren eine Umschulung besuchen, statt bisher in zwei Jahren. Für die Teilnahme an Maßnahmen für eine nachhaltige Integration soll ein Bonus in Höhe von monatlich 75 Euro eingeführt werden. Die Vermittlung in einen Job soll nicht mehr Vorrang vor der Weiterbildung haben.

9. Wird mit dem Bürgergeld auch Bürokratie abgebaut?

Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, ja. Hier soll einerseits die bereits genannte zweijährige Übergangszeit helfen. Dadurch wird der Aufwand schon bei der Antragstellung verringert. Außerdem wird eine Bagatellgrenze für Rückforderungen eingeführt. Heißt also: Wer zu viel Geld vom Jobcenter erhalten hat, muss es nicht zurückzahlen, solange der Betrag unter 50 Euro liegt.

10. Was wird am Bürgergeld kritisiert?

Bei der Kritik zum Bürgergeld gibt es eindeutig zwei Lager. Arbeitgeber sind der Meinung, dass das Prinzip des „Forderns“ bei der Hartz-IV-Nachfolge kaum mehr vorhanden sei. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte die Pläne als „eine arbeitsmarktpolitisch fatale Wegmarke“. „Damit werden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern in das Sozialtransfersystem geschlagen“, sagte Dulger. Auch die Union äußerte Kritik. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Augsburger Allgemeinen, dass die neuen Regelungen zu zementiertem Leistungsbezug führen könnten.

Sozialverbände sehen das ganz anders. Sie bemängeln vor allem die Höhe des Bürgergelds. „Die Erhöhung um 50 Euro im Monat ist nur ein längst überfälliger Inflationsausgleich, der ein Jahr zu spät kommt“, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Nach Darstellung von DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel ist eine stärkere Erhöhung der Regelsätze an der FDP gescheitert: „So behält aber das Bürgergeld den alten Makel des Hartz-IV-Systems: Es schützt nicht wirksam vor Armut.“ (ph/dpa)