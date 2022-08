Bürgergeld: Arbeitsagentur fordert späteren Start - „Reibungsarme Umtellung nicht sicher“

Zum 1. Januar soll das Bürgergeld das bisherige Hartz IV ersetzen. Doch dem Start der neuen Sozialhilfe steht noch einiges im Weg, bemängelt die Arbeitsagentur.

Berlin – Zum 1. Januar 2023 soll das neue Bürgergeld eingeführt werden. Damit soll dem viel kritisierten Hartz IV endgültig ein Ende gesetzt werden. Damit ändert sich nicht nur für die Bezieher der Sozialleistung etwas, auch Jobcenter-Mitarbeiter müssen sich mit den neuen Bürgergeld-Regeln und -Vorgängen vertraut machen. Solche Umstellungen können aber dauern. Davor warnt nun auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) in einer Stellungnahme zum Bürgergeld, die auf der Seite des Bundesarbeitsministeriums veröffentlicht wurde.

Von Hartz IV zum Bürgergeld: „Reibungsarme Umstellung“ benötigt mehr Zeit

Darin heißt es: „Ohne ausreichende Vorlaufzeit kann eine reibungsarme Umstellung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger nicht sichergestellt werden.“ Besonders langwierig scheint die Namensänderung zu sein. Allein die IT würde schon einige Zeit benötigen, um auf den neuen Namen Bürgergeld umzustellen. Nichtsdestotrotz befürwortet die BA den neuen Namen. „Die Umbenennung ist folgerichtig. Sie kann dazu beitragen, diese Reform für die Menschen im Leistungsbezug sichtbar zu machen und für mehr Akzeptanz zu sorgen“, ist in der Stellungnahme zu lesen.

Doch man benötige schlichtweg mehr Zeit, „um eine reibungslose Administration zu ermöglichen“. Auch die Schulungen der Mitarbeiter würden dauern. Zudem kommt noch eine Mehrbelastung durch die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu und die Agentur rechnet auch mit einer „steigenden Anzahl an Leistungsberechtigten“ aufgrund der hohen Energiepreise. Heißt also im Klartext: Eine reibungslose Umstellung bis zum 1. Januar 2023 ist kaum umsetzbar.

Bürgergeld: Heil hat 1. Januar 2023 als Starttermin zugesichert

Daher heißt es in der Stellungnahme auch: „Vor diesem Hintergrund plädiert die BA für eine Einführung des Bürgergeldes zum 1. Juli 2023.“ Noch Anfang August hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zugesichert, dass das Bürgergeld am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird. „Zum 1. Januar 2023 werden wir das Hartz-IV-System überwinden und das neue Bürgergeld einführen“, erklärte er. Hier könnten jedoch nun die bürokratischen Hürden zur Stolperfalle werden. (ph/dpa)