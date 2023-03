Nebenkosten-Nachzahlung zum Bürgergeld? Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es das Geld

Von: Patrick Freiwah

Wer Anspruch auf Hartz IV-Nachfolger Bürgergeld hat, kann auch Wohnnebenkosten geltend machen, inklusive Nachzahlung. Welche Voraussetzungen dabei gelten.

München - Wer im Jahr 2023 das in Deutschland eingeführte Bürgergeld bezieht, kann bei der Bundesagentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter weitere finanzielle Hilfen beantragen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Wohnnebenkosten geltend zu machen.

Dabei bleibt es jedoch nicht: Stellt sich der Abschlag im Nachhinein als zu gering heraus und wird eine Nachzahlung in Rechnung gestellt, kann auch diese finanzielle Mehrbelastung der Behörde in Rechnung gestellt werden. Dafür gibt es jedoch bestimmte Voraussetzungen, die der Antragsteller bzw. die Antragstellerin erfüllen muss.

Bürgergeld: Übernimmt das Jobcenter die Nebenkosten-Nachzahlung?

Zwar besteht grundsätzlich ein Anspruch auf die Übernahme der entstandenen Nebenkosten für die Unterkunft. Jedoch verweist das Portal www.gegen-hartz.de auf folgende Regelungen:

Es muss sich um die gemeldete Wohnung der antragstellenden Person handeln.

Im Jahr der entstandenen (Mehr-)Nebenkosten muss die Person darin gelebt und Bürgergeld bezogen haben.

Dazu sind zwei Fälle seperat zu betrachten, führt das Portal aus: Eine Person, die jetzt Bürgergeld bezieht, jedoch im vergangenen Jahr noch nicht, hat dennoch bei der zuständigen Behörde Anspruch auf die Erstattung der Nebenkosten. Umgekehrt funktioniert das jedoch nicht: Hat der oder die Antragsteller/in mittlerweile eine Beschäftigung gefunden, verfällt der Anspruch auf die Übernahme der Nebenkosten-Nachzahlung. Grund: Die Bedürftigkeit ist dann nicht mehr gegeben, wodurch auch keine Erstattung mehr notwendig erscheint.

Nebenkosten einreichen im Rahmen des Bürgergeldes: Diese Posten gehören dazu

Zu den vom Amt erstattungsfähigen Mietnebenkosten gehören sämtliche Posten der Betriebskostenverordnung, die ausführlich auch auf dem Portal Buerger-geld.org zu finden sind, das vom Verein für soziales Leben e. V. betrieben wird. Dazu zählen unter anderem Aufwendungen für die Wasserversorgung, Müllabfuhr, die Gartenreinigung oder auch den Hausmeister.

Jedoch gibt es einen Kostenfaktor, der sich nicht in der Auflistung befindet: die Stromkosten. Diese Dienstleistung ist von Bürgergeld-Beziehern individuell in Anspruch zu nehmen und ist daher aus dem entsprechenden Regelsatz zu finanzieren. Auch der Internet-Anbieter sowie der Telefonanschluss (Handy und/oder Festnetz) muss aus bereits erhaltenen, eigenen Mitteln bezahlt werden.

Rentner mit Einkaufstaschen: Einkommensschwache haben besonders mit den Folgen der Inflation zu kämpfen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bürgergeld-Bezieher erhalten Nebenkosten - doch es gibt Ausnahmen

Letztlich können Menschen in Deutschland also nicht nur Bürgergeld beziehen, wenn sie gemäß den Bestimmungen Anspruch darauf haben. Auch die oben aufgeführten Nebenkosten sowie Nachzahlungen können bei der zuständigen Behörde eingereicht und erstattet werden. Allerdings stemmen sich dem Vernehmen nach Jobcenter öfter gegen eine Kostenübernahme, wenn die erhöhten Nebenkosten auf vorsätzlichem oder fahrlässigen Verhalten basieren könnten.

Denn die Nachzahlung wird nur bis zu einer bestimmten Grenze übernommen - wenn die Zahlungen angemessen erscheinen. Das ist ein sensibler Punkt: Denn laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS) liegt es am jeweiligen Jobcenter, inwiefern sich die Aufwendungen in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Hier werden den Anspruchsberechtigten hier gewisse Spielräume gewährt: Innerhalb des ersten Jahres mit Bürgergeld-Anspruch sieht die Gesetzgebung eine einjährige Karenzzeit vor, in der keine Nachweispflicht vonnöten ist, wodurch in der Theorie der Rechtfertigungszwang entfällt.

Allerdings fällt ein wichtiger Punkt nicht in diese Regelung: Die Heizkosten müssen sich von Anfang an in angemessener Höhe befinden, um die Sensibilisierung für die Energiekrise zu fördern. Ein Hoffnungsschimmer: Sollte es in diesem Punkt ein Finanzierungsproblem geben, lässt sich getrennt ein Heizkostenbonus beantragen.