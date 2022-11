Hohe Kosten, Renten-Probleme und Sorge um den Zeitplan: Kommt das Bürgergeld doch später?

Von: Linus Prien

Pocht auf die Reform zum Bürgergeld: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). © Political-Moments/Bihlmayerfotografie/imago/Montage

Die Ampel-Koalition möchte Hartz IV abschaffen und ihr Bürgergeld einführen. Verbände und Experten kritisieren das Vorhaben jedoch. Sie zweifeln auch am Zeitplan.

Berlin – Eigentlich will die Ampel-Koalition mit dem Bürgergeld ab Anfang des kommenden Jahres Hartz IV abschaffen. Laut einem Bericht der Bild gibt es jedoch massive Zweifel an diesem Zeitplan. Der Städte- und Gemeindebund und die Bundesagentur für Arbeit halten die Pläne der amtierenden Bundesregierung für „nicht realisierbar“.

Diesen im Wege stünden nötige Computerumstellungen und Schulungen für Mitarbeiter. Anstelle des 1. Januars, wie es die Bundesregierung plant, schlägt die Bundesagentur für Arbeit „frühestens“ den Juli zur Umsetzung des Bürgergelds vor. Der Sozialausschuss des Bundestags wird am Montag (7. November) Experten und Verbände zur Thematik anhören.

Kritik am Bürgergeld: Jurist befürchtet mangelnden Anreiz für Erwerbstätigkeit

Nach dem neuen Gesetz sollen Arbeitslose zwei Jahre lang 60.000 Euro eigenes Vermögen und 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied behalten dürfen, ohne es für den eigenen Lebensunterhalt einsetzen zu müssen. Des Weiteren werden ein Auto für jedes Familienmitglied und das eigene Haus nicht angetastet. Betroffene müssten dem Jobcenter lediglich erklären, dass sie nicht über „erhebliches Vermögen“ verfügen.

Sozialrechts-Professor Gregor Thüsing der Universität Bonn kommentierte die Bürgergeld-Pläne der Ampel bei der Bild folgendermaßen: „Eine dreiköpfige Familie kann trotz eines Barvermögens von 120.000 Euro, nagelneuem Maserati, umfangreicher Sparpläne für das Alter und einem Haus von 140 Quadratmeter in bester Münchener Lage Bürgergeld beziehen.“ Der Experte ist sicher: Das „mindert die Anreize, erwerbstätig zu sein“. Der Städte- und Gemeindebund warnte hingegen, das Verfahren eröffne „Mitnahme- und Missbrauchsmöglichkeiten“.

Kritik am Bürgergeld: Verband befürchtet höhere Haushaltsbelastung

Das neue Bürgergeld werde die öffentlichen Haushalte wohl stärker belasten, lautet eine weitere Kritik. Die Mehrkosten drohten, da wegen der großzügigeren Vermögensregeln mehr Personen die neue Leistung in Anspruch nehmen werden. Dem Arbeitgeberverband zufolge könnten die Zusatzkosten bereits 2024 auf 5,1 Milliarden Euro, 2026 sogar auf über 5,8 Milliarden Euro steigen. Der Städte- und Gemeindebund befürchtet einen noch größeren Anstieg, wie die Bild weiter berichtete: „Es bestehen erhebliche Zweifel, dass diese Schätzungen den potenziell deutlich anwachsenden Zahlen von Leistungsberechtigten gerecht werden“, schreibt der Verband.

Auch der Arbeitgeberverband übt Kritik am geplanten Bürgergeld des Scholz-Kabinetts. Gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft warnt der Verband vor einer neuen Rentenwelle. Grund dafür sei, dass Bürgergeld-Bezieher nicht mehr gezwungen werden, so früh wie möglich die Rente zu beantragen. Stattdessen könnte man zwei Jahre das normale Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen, danach trotz Vermögen weitere zwei Jahre Bürgergeld. (lp)