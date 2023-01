Bürgergeld, Kfz-Versicherung, Krankenkassen: Was sich 2023 bei den Finanzen ändert

Von: Patricia Huber

Teilen

Viele Autobesitzer müssen sich 2023 auf höhere Kosten bei der Kfz-Versicherung einstellen. © Monkey Business 2/Imago Images

Im neuen Jahr erwarten Verbraucher in einigen Bereichen Kostensteigerungen. Wer bisher Hartz IV erhalten hat, kann sich jedoch freuen – genauso wie 1,4 Millionen weitere Haushalte.

München – Mit dem Jahreswechsel steht für viele Haushalte ein Kassensturz an. Verträge und Versicherungen werden geprüft und Angebote durchforstet. Das ist durchaus sinnvoll, denn 2023 kommen auch einige Neuerungen beim Thema Finanzen. Die wichtigsten Änderungen für 2023 im Überblick:

Kfz-Versicherungen werden teurer

Wer ein eigenes Auto hat, muss 2023 mit höheren Kosten rechnen. Das Preisniveau bei Kfz-Versicherungen steigt mit dem Jahreswechsel allgemein an, etwa weil verbesserte Kaskoeinstufungen nicht an die Kunden weitergegeben werden. Zugleich können sich Unfälle oder Autoreparaturen der Vergangenheit in Prämienerhöhungen niederschlagen, die den Versicherungsschutz verteuern. Auch bei den Regionalklassen gibt es zahlreiche Änderungen.

Steigende Krankenkassenbeiträge

Nicht nur Autofahrer müssen künftig in vielen Fällen tiefer in die Tasche greifen. Auch bei vielen gesetzlichen Krankenkassen gibt es Preisanpassungen. Für die Versicherten werden die Krankenkassenbeiträge – momentan im Schnitt bei 15,9 Prozent – um voraussichtlich 0,3 Punkte auf im Schnitt 16,2 Prozent angehoben.

Mehr Haushalte erhalten Wohngeld

Zu den bisher 600.000 Wohngeld-Haushalten sollen im kommenden Jahr bis zu 1,4 Millionen weitere dazukommen. Das Wohngeld soll außerdem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Damit erhalten die berechtigten Haushalte im Schnitt rund 370 Euro monatlich. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben.

Bürgergeld löst Hartz IV ab

Ab dem ersten Januar 2023 ersetzt das Bürgergeld das bisherige Hartz-IV-System. Die Bezüge in der Grundsicherung steigen um mehr als 50 Euro, Alleinstehende erhalten künftig 502 Euro. Wesentliche Teile der Reform treten dann erst zum 1. Juli in Kraft. Die Jobcenter sollen sich stärker um Arbeitslose kümmern können. Besser als bisher soll die Vermittlung in dauerhafte Arbeit anstatt in einfache Helferjobs gelingen.

Steigende Beiträge für Gebäudeversicherungen

Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor spürbaren Steigerungen bei den Gebäudeversicherungen. Sie verweist unter anderem auf die Flutkatastrophe im Sommer 2021, die für die Versicherer sehr teuer war. Zudem treibt die Rekordinflation mit steigenden Handwerks-, Material- und Baukosten die Preise für Versicherungen. (ph/dpa/AFP)