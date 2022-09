Bürgergeld: Kinderhilfswerk hält Mittel für Kinder für unzureichend

Teilen

Zum Jahreswechsel soll das Bürgergeld das Hartz-IV-System ablösen © IMAGO/Christian Ohde

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert mehr finanzielle Unterstützung für Kinder beim neuen Bürgergeld.

Berlin in Deutschland - "Die stark gestiegene Inflation und insbesondere die explodierenden Energiepreise" würden finanzielle Verbesserungen "komplett zunichtemachen", erklärte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann am Mittwoch. "Es sind also deutlich höhere Investitionen nötig, um Kinder wirksam aus der Armut herauszuholen."

Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch mit dem Bürgergeld, das zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen soll. Zum 1. Januar soll der Regelsatz für Empfänger damit von derzeit 449 Euro auf 502 Euro steigen. Für Kinder gibt es laut Kinderschutzbund je nach Alter zwischen 318 und 420 Euro.

Hofmann forderte neben der materiellen Absicherung der Familien auch "eine hinreichende Infrastruktur in den Kommunen". Nur so werde "armen Kindern das vom Bundesverfassungsgericht geforderte Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben möglich". Deshalb dürfe die Bundesregierung ihr Ziel, eine Kindergrundsicherung einzuführen, "nicht aus den Augen verlieren".

Laut Kinderschutzbund ist derzeit jeder dritte Hartz-IV-Empfänger ein Kind, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland nur bei rund 16 Prozent liegt. Dies zeige sehr deutlich, dass "wesentlich mehr als bisher für die Armutsbekämpfung gerade für Kinder und Jugendliche" getan werden müsse. mt/ilo

Heil: Bürgergeld schafft Anreize zur Teilnahme am Arbeitsmarkt



Das Bürgergeld, das zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen soll, wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zufolge für Erwerbslose Anreize zur Aufnahme einer Arbeit schaffen. "Es gibt in diesem System neue Anreize, tatsächlich Wege aus der Bedürftigkeit zu finden", sagte Heil am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". So hätten rund zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Diesen biete das neue Bürgergeld-System Prämien von monatlich 150 Euro, wenn sie ihren Berufsabschluss nachholten.



Dadurch sollen dauerhaft Wege in den Arbeitsmarkt geschaffen werden, sagte Heil. "Weil wir nicht Armut verwalten wollen, sondern Menschen in Arbeit führen wollen."



Das Bürgergeld wird dem Minister zufolge zudem ein "unbürokratischeres System" sein. Es werde Kooperationsvereinbarungen und auch Mitwirkungspflichten geben, eine ganze Menge an Bescheiden jedoch nicht mehr. Der Geist des neuen Systems sei einer der "Ermutigung und Befähigung".



Mit dem Bürgergeld befasst sich am Mittwoch das Bundeskabinett. Mit dem neuen System soll ab 1. Januar unter anderem der Regelsatz von derzeit 449 Euro um 53 auf dann 502 Euro steigen. In den ersten sechs Monaten des Bezugs soll es zudem nur eingeschränkt Leistungskürzungen bei Verstößen gegen Vorgaben geben. awe/mt