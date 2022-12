Bürgergeld: Wann künftig welche Sanktionen drohen

Von: Patricia Huber

Mit dem neuen Bürgergeld werden auch die Sanktionen anders gehandhabt. Womit Bezieher künftig rechnen müssen – ein Überblick.

Berlin – Mit Hartz IV ist Schluss. Zum 1. Januar 2023 geht das neue Bürgergeld an den Start. Nach langem Hin und Her konnten sich Ampel-Regierung und Union endlich einigen und die Reform konnte die letzte Hürde nehmen. Doch um das zu erreichen, mussten ein paar Kompromisse her – und die betreffen auch die Sanktionsregelungen beim Bürgergeld.

Bürgergeld: Sanktionen künftig in drei Stufen

Eigentlich hätten künftige Bürgergeld-Bezieher bis Mitte 2023 vor Leistungskürzungen durch Sanktionen geschützt werden sollen. Doch das Sanktionsmoratorium fällt mit der Einführung der Hartz-IV-Reform weg. Dafür gelten dann neue Regelungen.

Bei Meldeversäumnissen darf das Jobcenter den Bedürftigen die Leistungen für einen Monat um zehn Prozent kürzen. Für die sogenannten Pflichtverletzungen gilt ab dem 1. Januar ein dreistufiger Strafenkatalog. Eine Pflichtverletzung liegt beispielsweise dann vor, wenn sich ein Bürgergeld-Bezieher wiederholt weigert, eine zumutbare Stelle anzunehmen. Die Sanktions-Abstufungen sehen dann folgendermaßen aus:

Pflichtverletzung: Einen Monat zehn Prozent weniger Bürgergeld Pflichtverletzung: Zwei Monate 20 Prozent weniger Bürgergeld Pflichtverletzung: Drei Monate 30 Prozent weniger Bürgergeld

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte Bürgergeld-Empfängern außerdem eine Vertrauenszeit von sechs Monaten gewähren. In dieser hätten die Leistungen dann nicht gekürzt werden dürfen. Doch die Union stellte sich quer und drohte, das gesamte Gesetz zu blockieren. Somit wurde die Vertrauenszeit gestrichen.

Bürgergeld: Sanktionen-Kompromiss sorgt für Frust

Der Kompromiss kam jedoch hauptsächlich bei CSU und CDU gut an. Sozialverbände zeigen sich wenig begeistert davon, dass die Sanktionen fortgeführt werden. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Sozialverbandes, meint: „Solange in der Grundsicherung weiterhin sanktioniert wird und solange die Menschen weiter in Armut gehalten werden, kann nicht ernsthaft von einer echten Reform, sondern bestenfalls von einer Novelle gesprochen werden.“

Auch Helena Steinhaus, die sich mit ihrem Verein Sanktionsfrei e.V. für die Rechte von Hartz-IV-Beziehern einsetzt, zeigt sich enttäuscht über das Bürgergeld-Ergebnis. „Was für eine Zeitverschwendung! Halbierung von Karenzzeit und des Schonvermögens, alle Sanktionen von Anfang an. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Aber das war ja eh klar“, ärgert sie sich auf Twitter. (ph/dpa)