Bürgergeld-Start: Müssen Bezieher jetzt den Rundfunkbeitrag zahlen?

Im Januar löst das Bürgergeld das Hartz-IV-System ab – und damit kommen zahlreiche Neuerungen auf die Bezieher zu. Bei der Befreiung vom Rundfunkbeitrag ändert sich allerdings kaum etwas.

Köln – Bisher galt: Hartz-IV-Empfänger können sich von der Zahlung des Rundfunkbeitrages befreien lassen. Auch nach dem Start des neuen Bürgergeldes soll das so bleiben. Wer bereits befreit ist, muss sich um nichts kümmern – die Umstellung erfolgt automatisch. Das teilte der Beitragsservice am Donnerstag in Köln mit.

Bürgergeld: Befreiung vom Rundfunkbeitrag gilt weiterhin

„Menschen, die ab dem 01.01.2023 das neue Bürgergeld erhalten, können sich wie Empfänger des bisherigen Arbeitslosengeld II (ALG II) auf Antrag weiterhin von der Rundfunkbeitragspflicht für ihre Wohnung befreien lassen“, erläuterte ein Sprecher. „Gleiches gilt für Menschen, die bisher Sozialgeld nach dem SGB II bezogen haben.“

Und weiter: „Bestehende Befreiungen, die aufgrund von ALG-II-Bezug gewährt wurden, behalten ihre Gültigkeit. Neue Anträge müssen erst gestellt werden, wenn die bestehende Befreiung ausläuft und ein neuer Bewilligungsbescheid für das Bürgergeld erteilt wird.“

Informationen zum Rundfunkbeitrag

Alle Informationen zu den Möglichkeiten der Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht hat der Beitragsservice im Netz unter rundfunkbeitrag.de gebündelt. Dazu zählt eine Übersicht aller Befreiungsvoraussetzungen sowie das nötige Antragsformular. (lma/dpa)