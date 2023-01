Bürgergeld ersetzt Hartz IV: Das sind die Auszahlungstermine 2023

Von: Patricia Huber

Das Bürgergeld wird immer zum Ende des Vormonats ausgezahlt – das Geld für den Januar sollte also schon Ende Dezember kommen. Wann Bezieher 2023 mit dem Geld rechnen können.

Berlin – Zum ersten Januar ist es nun so weit: Das neue Bürgergeld geht an den Start. Damit dürfen sich Grundsicherungs-Empfänger auch über etwas mehr Geld auf dem Konto freuen. Der Regelsatz steigt mit der Hartz-IV-Reform von 449 Euro pro Monat auf 502 Euro pro Monat. Von Sozialverbänden wird diese Höhe immer noch als zu gering kritisiert. Die Summe würde gerade einmal zum Überleben genügen – am Ende des Monats wird es bei vielen knapp.

Bürgergeld: Das sind die Auszahlungstermine 2023

Umso wichtiger ist es daher, dass das Geld auch pünktlich zum neuen Monat auf dem Konto landet. Dabei gilt: Das Geld für den anstehenden Monat muss immer im Vormonat überwiesen werden. Alle Bürgergeld-Auszahlungstermine für das Jahr 2023 können Sie in unserer Tabelle nachlesen.

Auszahlungsmonat 2023 Überweisungsdatum Wochentag Januar 28. Dezember 2022 Mittwoch Februar 31. Januar 2023 Dienstag März 28. Februar 2023 Dienstag April 31. März 2023 Freitag Mai 28. April 2023 Freitag Juni 31. Mai 2023 Mittwoch Juli 30. Juni 2023 Freitag August 28. Juli 2023 Freitag September 31. August 2023 Donnerstag Oktober 29. September 2023 Freitag November 31. Oktober 2023 Dienstag Dezember 30. November 2023 Donnerstag

Die genauen Tage können je nach Jobcenter um ein bis zwei Tage abweichen.

Bürgergeld: Wer erhält wie viel?

Der Bürgergeld-Regelsatz soll alle anfallenden Kosten von Nahrung, über Bekleidung bis hin zu Freizeit und auch Strom abdecken. In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, wer wie viel erhält:

Regelbedarfsstufe 1 502 Euro Alleinstehende Person Regelbedarfsstufe 2 451 Euro Partner einer Ehe oder Lebensgemeinschaft Regelbedarfsstufe 3 402 Euro Volljährige in einer stationären Einrichtung und nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahren im Haushalt der Eltern Regelbedarfsstufe 4 420 Euro Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren Regelbedarfsstufe 5 348 Euro Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren Regelbedarfsstufe 6 318 Euro Kinder im Alter bis einschließlich 5 Jahren

Bürgergeld nicht pünktlich auf dem Konto? Das könnten die Gründe sein

Der nächste Monat ist bereits angebrochen und das Bürgergeld ist noch immer nicht auf dem Konto? Das kann verschiedene Gründe haben. Schuld sein könnten laut gegen-hartz.de unter anderem:

Vergessene Zahlungsanweisungen

Noch nicht bearbeitete Anträge

Buchungsfehler

Fehlerhafte Bankdaten

Gestoppte Zahlungen wegen laufender Widersprüche

Sollte es einmal der Fall sein, dass das Bürgergeld nicht überwiesen wird, sollten Bezieher nicht einfach abwarten. Mit einer Anfrage beim Jobcenter können eventuelle Probleme schnell geklärt werden, sodass das Geld nicht knapp wird. (ph)