Bürokratie verhindert laut Umfrage Beschäftigung ausländischer Fachkräfte

Fachkraft (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Einer Umfrage zufolge liegt es am bürokratischen Aufwand, dass viele Betriebe sich scheuen, ausländische Fachkräfte zu beschäftigen.

Berlin in Deutschland - Für 80 Prozent der befragten Unternehmen sei die „Komplexität von bestehenden rechtlichen Regelungen“ das größte Hemmnis, zitiert die „Welt am Sonntag“ aus einer repräsentativen Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft. An der Bereitschaft mangelt es demnach nicht. 84 Prozent der befragten kleinen und mittleren Unternehmen sehen ausländische Fachkräfte als Bereicherung an.

Der Bundestag hatte am Freitag für eine Reform der Einwanderungsregeln für ausländische Fachkräfte gestimmt. Mit dem Gesetz soll es für qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern außerhalb der EU einfacher und attraktiver werden, eine Stelle in Deutschland anzunehmen. Vorgesehen ist unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und die erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. gt