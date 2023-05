Union und FDP dringen nach Steuerschätzung auf Konsolidierungskurs

Bund: Bis 2027 rund 70 Milliarden Euro weniger Einnahmen als im Herbst vorhergesagt

Christian Lindner © Fabian Steffens/IMAGO

Laut der aktuellen Mai-Schätzung nimmt der Bund 70,2 Milliarden Euro weniger an Steuern ein als bisher gedacht.

Berlin in Deutschland - Das Minus geht laut der am Donnerstag vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen auf seither beschlossene Steuersenkungen zurück. Ohne diese Gesetzesänderungen ergibt sich sogar eine positive Schätzabweichung für den Bund von 17,0 Milliarden Euro.

Für Bund, Länder und Kommunen zusammen ergeben sich aus der neuen Steuerschätzung von 2023 bis 2027 Mindereinnahmen von zusammen 148,7 Milliarden Euro. Bereinigt um die Effekte der beschlossenen Steuersenkungen beträgt die Schätzabweichung hier plus 21,5 Milliarden Euro. Lediglich für die Länder ist auch die Schätzabweichung mit minus 6,5 Milliarden Euro negativ.



Das Bundesfinanzministerium erklärte dazu, dass den erwarteten und beabsichtigten Steuerentlastungen damit konjunkturell bedingt insgesamt sogar leichte Mehreinnahmen von pro Jahr durchschnittlich rund vier Milliarden Euro gegenüberstünden. Allerdings gebe es auch höhere Belastungen, unter anderem durch erheblich steigende Zinsausgaben.



Die Ergebnisse der Steuerschätzung seien ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung ihr Versprechen halte, „dass der Staat sich nicht an der Inflation bereichert“, sondern die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen entsprechend entlaste, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Die Entlastungen summierten sich allein im kommenden Jahr auf rund 34 Milliarden Euro. Deutschland habe trotzdem kein Einnahmeproblem, sondern „wir sind ein Hochsteuerland“, betonte Lindner zugleich.

Gleichwohl werde die Regierung nicht alles, was sie sich wünsche, finanzieren können. Die Ausgaben müssten „strikt“ priorisiert werden. Lindner wies darauf hin, dass die gesamtstaatlichen Mindereinnahmen bei der Steuer 2024 immerhin 30,8 Milliarden Euro ausmachten. Auch befinde sich das Land weiterhin in einem „konjunkturell schwierigen Fahrwasser“.



Dem Schätzergebnis zufolge muss allein der Bund im kommenden Jahr mit 13,0 Milliarden Euro weniger auskommen als im November vorhergesagt. Lindner sprach mit Blick auf den neuen Haushalt, um den derzeit heftig in der Koalition gerungen wird, erneut von einer Lücke von rund 20 Milliarden Euro. Wegen der Unklarheiten werde der neue Etatentwurf nicht wie geplant bis zum 21. Juni vorliegen, teilte der Finanzminister mit. Einen neuen Termin für die Kabinettsbefassung nannte er nicht; ein Fahrplan soll im Laufe dieses Monats verkündet werden.



Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erstellt jeweils im Mai und im November seine Prognose für die Steuereinnahmen für das laufende und die vier folgenden Jahre. Die Schätzungen sind Grundlage für die Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Dem Gremium gehören neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an. bk/cne/mt

Union und FDP dringen nach Steuerschätzung auf Konsolidierungskurs

Angesichts des vom Arbeitskreis Steuerschätzung vorhergesagten Minus bei den Steuereinnahmen in den kommenden Jahren dringt die Union auf einen strikten Konsolidierungskurs. „Die Koalition ist aufgerufen, sich endlich an dem Machbaren und nicht dem Wünschenswerten in der Haushaltspolitik zu orientieren“, erklärte deren haushaltspolitischer Sprecher Christian Haase am Donnerstag in Berlin.



„Mit der Steuerschätzung müsste jetzt auch der Letzte in der Koalition aus seinen Träumen und Illusionen erwacht sein“, fügte Haase hinzu. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, sprach in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem „Alarmzeichen für die Zukunftsfähigkeit des Bundeshaushalts“. Er pochte vor allem auf das Einhalten der Schuldenbremse.



„Die Zeit der Verteilungspolitik ist zu Ende, erklärte auch FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer. „Jetzt schlägt die Stunde des Priorisierens und Konsolidierens“, stellte er sich hinter entsprechende Forderungen von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner.



Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler, verwies mit Blick auf die neuen Zahlen auf das angespannte wirtschaftliche Umfeld. „Trotz aller Widrigkeiten wird aber deutlich, dass die deutsche Volkswirtschaft gut durch die Krise gekommen ist und auf einem guten Pfad bleibt. Die Beschäftigung ist hoch und die Aussichten positiv“, erklärte Kindler weiter.



Kritik übte der Grünen-Politiker an der Ankündigung Lindners, nicht wie vorgesehen bis zum 21. Juni den Haushaltsentwurf für 2024 vorzulegen. „Der Auftrag ist klar: Bis zum Sommer muss ein Haushaltsentwurf im Kabinett beschlossen und dann an das Parlament übergeben werden“, stellte Kindler klar. Die Haushälter der Ampel-Koalition würden daher Lindner „in der nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses die Gelegenheit geben, seinen neuen Zeitplan zu erläutern“, kündigte er an.



Von einer „dramatischen“ Verschlechterung der Finanzlage der Kommunen sprach der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. „Durch die Inflation steigen die Ausgaben der Städte und Gemeinden in weit höherem Umfang als ihre Steuereinnahmen“, erklärte er. Verschärft werde das Problem dadurch, dass „der Bund bei der Flüchtlingsfinanzierung weiter auf Hinhaltetaktik setzt und eine kurzsichtige Politik nach Kassenlage betreibt“. bk/mt