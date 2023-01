Bundesfinanzhof: Solidaritätszuschlag rechtmäßig

Bundesfinanzhof © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Der Bundesfinanzhof sieht den Solidaritätszuschlag nach wie vor als rechtmäßig an.

München in Deutschland - Der Bundesfinanzhof hält den Solidaritätszuschlag weiterhin für rechtmäßig. In einer am Montag verkündeten Entscheidung wiesen die obersten deutschen Finanzrichter in München die Klage eines Ehepaars aus Bayern ab. Dieses hatte gegen die Zahlung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 geklagt.

Hätte der Bundesfinanzhof den Zuschlag für verfassungswidrig gehalten, hätte sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe damit befassen müssen. Eine Vorlage des Falls beim Bundesverfassungsgericht sei aber nicht geboten, entschied nun der Bundesfinanzhof.



Im Gegensatz zu den Klägern befanden es die Finanzrichter für unerheblich, ob die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost genutzt werden oder nicht. Dies liege in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers.



Der Bundesfinanzhof wies auch den Vorwurf zurück, dass es durch den seit 2021 nur noch für Steuerzahler mit den obersten zehn Prozent der zu versteuernden Einkommen erhobenen Solidaritätszuschlag eine unzulässige Reichensteuer gebe. Da Steuern an der Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers ausgerichtet seien, sei auch das Ausrichten an sozialen Gesichtspunkten gerechtfertigt. Die seit 2021 bestehende Staffelung sei deshalb mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip gerechtfertigt.



Der Bund der Steuerzahler hatte das Klägerpaar unterstützt und darauf gesetzt, Entlastungen auch für andere Steuerzahler juristisch durchsetzen zu können. Dem Staatshaushalt hätten im Fall eines Erfolgs der Kläger Belastungen in Milliardenhöhe gedroht.



Wie der Rechtsanwalt der Kläger, Roman Seer, am Rande des Verfahrens sagte, will er nun mit dem Ehepaar beraten, ob dennoch Verfassungsbeschwerde eingelegt wird. Dies sei noch offen, sagte Seer. Dabei verwies er auch auf das fortgeschrittene Alter der Kläger und einen drohenden langen weiteren Rechtsweg. Für die Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde hat das Ehepaar vier Wochen Zeit. ran/cfm